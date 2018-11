Ammattikorkeakouluissa otetaan käyttöön uudet opiskelijavalintatavat vuoden 2020 yhteishauissa, mutta osaa uusista menetelmistä testataan jo syksyn 2019 yhteishaussa. Uudistuksen myötä AMK-opintoihin valitaan opiskelijat kolmen eri väylän kautta: todistusvalinnan, digitaalisen valintakokeen ja muun osaamisperustaisen valintatavan.

Muu osaamisperustainen valintatapa tarkoittaisi Turun AMK:ssa mallia, jossa opiskelijavalinta tehdään aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella. Suunnitelman mukaan korkeakouluopinnot on voitu suorittaa missä tahansa suomalaisessa korkeakoulussa. Turun ammattikorkeakoulu tuo lisäksi jatkossa tarjolle ilmaiset yli 70 opintopisteen laajuiset avoimen AMK:n opinnot.

Opiskelijavalinnassa pisteitä saisi opintojen määrästä ja opintojakson arvosanoista. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan aiemmin suoritetuista opinnoista huomioidaan maksimissaan 30 opintopistettä, joka vastaa noin puolen vuoden opintoja.

– Aiemmin suoritetut korkeakouluopinnot tuovat kaikille tasapuolisen mahdollisuuden osoittaa motivaatiotaan ja menestystään korkeakouluopinnoissa, toteaa rehtori Vesa Taatila tiedotteessa.

Suurin osa opiskelijoista valitaan todistusten perusteella. Todistusvalintaa on käytetty Turun AMK:ssa jo kaikilla muilla aloilla, paitsi kulttuurialalla. Todistusvalinta ei jatkossakaan tule olemaan käytössä kulttuurialalla.

Tähän mennessä todistusvalinnassa on huomioitu vain ylioppilastutkintotodistus. Jatkossa todistusvalinnassa voi tulla valituksi myös ammatillisen perustutkinnon suorittanut. Ylioppilastutkinnolla ja ammatillisella perustutkinnolla hakevat ovat eri kiintiöissä. Turun AMK noudattaa valtakunnallisia pisteytysmalleja viimeistään kevään 2020 yhteishausta alkaen.

Toisena valintatapana uudistuksessa kehitetään ammattikorkeakoulujen yhteistä digitaalista valintakoetta. Digitaalisessa kokeessa on kaikille yhteinen osuus ja alakohtaiset osiot. Se tulee korvaamaan nykyiset alakohtaiset valtakunnalliset valintakokeet.

Digitaalinen valintakoe on tarkoitus ottaa valtakunnallisesti käyttöön jo syksyn 2019 yhteishaussa. Hakijat suorittavat valintakokeen omalla tietokoneellaan korkeakoulun tiloissa. Valintakokeet pidetään neljänä päivänä, joista kunakin on kolme vaihtoehtoista koetilaisuutta. Turun AMK:ssa on selvitetty digitaalisen valintakokeen järjestämiseen tarvittavat auditoriotilat ja lisävaatimukset langattomalle tietoverkolle.

Opiskelijavalintauudistuksen myötä on tarkoitus ottaa käyttöön myös muita osaamisperusteisia valintatapoja. Muut osaamisperustaiset valintatavat sekä digitaalinen valintakoe toimivat väylänä niille, jotka eivät tulleet valituksi todistusvalinnassa tai joilla ei ole todistusvalintaan soveltuvaa tutkintoa. Turun AMK:ssa tavoitteena on panostaa digitaalisen valintakokeen sijaan osaamisperusteisiin valintatapoihin. Mallia on tarkoitus kokeilla jo syksyn 2019 yhteishaussa.

– Samaan tapaan kuin menestys ylioppilastutkintokokeessa, myös aiemmin suoritetut korkeakouluopinnot kertovat opiskelutaidoista ja ennakoivat hyvää opintomenestystä. Tässä valintavassa otetaan huomioon minkä tahansa koulutusalan kotimaiset korkeakouluopinnot 30 opintopisteeseen saakka, toteaa palvelupäällikkö Ismo Kantola.