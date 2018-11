Schauman jättää Turun Rkp:n puheenjohtajuuden

Ida Schauman ei jatka Turun Rkp:n puheenjohtajana. Hän ilmoitti asiasta maanantaina.

Hän sanoo olevansa tyytyväinen puolueen kehitykseen Turussa. Yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut ja puolue onnistui kasvattamaan äänimääräänsä kuntavaaleissa.

– Turun Rkp:llä menee hyvin ja yhdistyksessä on kunnianhimoinen ilmapiiri. Nyt on aika antaa tilaa uudelle puheenjohtajalle, jolla on tärkeä rooli johtaa yhdistystä vaalivuoden aikana, Schauman sanoo tiedotteessa.

Schauman on nimitetty Rkp:n ehdokkaaksi ensi kevään eduskuntavaaleihin. Hän istuu myös Turun kaupunginvaltuustossa. Siviilityössään hän työskentelee asiantuntijana Suomen Pakolaisavussa.

Turun Rkp valitsee uuden puheenjohtajan syyskokouksessaan torstaina.