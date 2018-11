Keraamikko Outi Pajuselle joulu on kiireisintä työsesonkia

Vanhan Suurtorin Joulumarkkinat alkoi viime viikonloppuna. Joulumarkkinoiden vuosittaiset noin 100 000 kävijää takaavat sen, että kävijöitä riittää myös Brinkkalan pihalla sijaitsevaan Brinkkalan Outolintuun, joka on taitelijoiden ja käsityöläisten myymälä ja galleria.

Brinkkalan Outolintu on samannimisen osuuskunnan ylläpitämä tila, jossa osuuskunnan jäsenet myyvät tuotteitaan ja ovat myös vuorotellen myyntivuorossa. Osuuskunta on perustettu vuonna 1998 ja tänä vuonna se siis viettää 20-vuotisjuhlavuottaan. Pisimpään osuuskunnan toiminnassa mukana ollut jäsen on keraamikko Outi Pajunen, joka liittyi osuuskuntaan vuonna 2002.

– Perustajajäseniä meillä ei ole enää osuuskunnassa mukana, joten minä olen pisimpään mukana ollut jäsen. Tosin on meillä muutama muukin joka on ollut jo vuosia mukana. Meillä on yhteensä 12 jäsentä. Aina silloin tällöin joku lähtee ja välillä taas tulee uusia mukaan, Pajunen kertoo.

Brinkkalan Outolintu on avoinna aina Joulumarkkinoiden aukioloaikoina, lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–17. Pajunen kertoo, että joulun aika onkin ehdottomasti vilkkainta työsesonkia käsityöläisille ja siihen aletaan valmistautua jo kuukausia etukäteen.

Pajuselle itselle ei keraamikon ammatti ollut itsestäänselvyys vielä lapsuudessa.

– Mutta oman harrastuksen kautta se sitten tuli. Aloin harrastaa keramiikkaa joskus 1990-luvun lopulla, hän kertoo.

Keramiikka-alaa hän opiskeli Tammelan Käsi- ja Taideteollisuusoppilaitoksessa, josta valmistui vuonna 2002 artesaaniksi. Samana vuonna hän liittyi osuusunta Brinkkalan Outolintuun. Pajunen kertoo, että käsityöläisille työskentely osuuskunnan kautta on helppo ratkaisu.

– Moni on esimerkiksi aluksi osuuskunnassa ja sen jälkeen perustaa oman yrityksen, Pajunen kertoo.

Pajunen on keramiikassa erikoistunut pääasiassa koruihin ja veistoksiin. Käyttöesineitä, esimerkiksi astioita hän tekee harvemmin. Yleensä hän tekee isompia sarjoja, esimeriksi samanlaisia koruja, mutta välillä toki uniikkituotteitakin.

Koruja hän valmistaa usein punasavesta, jonka jälkeen hän mustasavustaa ne.

– Savustus tehdään ihan uunissa, ja se on ikivanha menetelmä, hän kertoo.

Pajusella on oma työhuone keramiikan tekoon Turun keskustassa. Tarkkoja työaikoja hän ei itselleen ole järjestänyt, vaan tekee keramiikkaa joskus enemmän, joskus vähemmän.

Pajunen tekee keramiikan lisäksi muitakin töitä; hän on yötöissä leipomossa.

– Vaatisi todella paljon työtä ja esimerkiksi markkinointia, että käsityöläisenä pystyisi itsensä kokonaan elättämään. Totta kai toivon, että voisin tehdä pelkästään keramiikkaa, mutta rahallisesti on helpompaa olla lisäksi muualla töissä, hän toteaa.

Kädentaitojen arvostuksesta Suomessa hänellä on ristiriitaiset mietteet.

– Kyllä käsitöitä kohtaan arvostusta on. Mutta toisaalta se vaan ei aina näy käsityötuotteiden myynnissä, hän pohtii.