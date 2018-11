Kaarina-mitalit ja nuorten urheilijoiden tunnustuspalkinnot jaettiin sunnuntaina

Vuoden 2018 Kaarina-mitalit ja nuorten urheilijoiden tunnustuspalkinnot jaettiin Kaarina-päivän juhlassa Kaarina-salissa sunnuntaina. Mitaleja jaettiin tänä vuonna kaiken kaikkiaan kolmetoista; kahdeksan yksityishenkilöille ja viisi yhdistyksille tai seuroille.

Terhi Helminen on aktiivinen kaarinalaisten liikuttaja, joka on toiminut Kaarinan Naisvoimistelijoiden ohjaajana lähes 33 vuotta.

Sinikka Keinänen on vammaisten asioiden hoitaja ja heidän yhdenveroisten oikeuksiensa puolustaja.

Merja Markkula on ansiokkaasti tehnyt Kaarinaa ja kaupungin kulttuurielämää tunnetuksi.

Kalle ”Kajo” Niskanen on kaarinalaissyntyinen rap-muusikko, joka on asunut suurimman osan elämästään Hovirinnassa. Kajon musiikkivideoissa esiintyy usein kaarinalaisia maisemia ja kappaleissa mainitaan kaarinalaisia paikkoja.

Mari Saario on erityisen perehtynyt kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan kehittämiseen sekä projektien johtamiseen. Saario työskentelee liiketoimintajohtajana suomalaisessa kestävän liiketoiminnan konsulttiyhtiössä.

Iiris Virtanen on ollut Kaarina-Teatterin jäsen vuodesta 1998 ja toiminut mm. teatterin johtokunnan jäsenenä ja yhdistyksen sihteerinä.

Arja-Riitta Vuorinen on Kaarinan Taitoluistelijat ry:n perustajajäsen ja on pitkään toiminut seuran vetäjänä. Vuorisen aikana Taitoluistelijat ry:n toiminta on vähitellen laajentunut merkittävästi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Heli Väinölä on työpanoksellaan synnyttänyt Piikkiöön kuntoportaat ja rahoitusta Piikkiön yhtenäiskoulun liikuntavälineiden hankintaan.

Mitalit jaettiin myös seuraaville yhdistyksille ja seuroille: Kaarinan Taitoluistelijat, Piikkiön Kehitys ry, Piikkiön Palloseura ry, SPR Kaarinan-Piikkiön osasto, Ura Basket ry.

Nuoren urheilijan tunnustuspalkintoja on jaettu Kaarinassa vuodesta 1973 lähtien, ja palkinnon saajia on ennen tätä vuotta jaettu kaiken kaikkiaan sata. Palkinnon saajat ovat edustaneet kahtakymmentäkahdeksaa eri urheilulajia. Nyt joukkoon tuli uusi laji, kun Kaarinan vuoden 2018 tyttöurheilijan palkinnon saa 18-vuotias Jonna Lipponen. Jonnan lajina on valjakkourheilu koirien kanssa. Hän on saavuttanut lajissa juniorien Suomenmestaruuksia vuosittain vuodesta 2013 alkaen viime vuoteen asti.

Kaarinan vuoden 2018 poikaurheilijan palkinnon saa 16-vuotias suunnistaja Touko Seppä. Hän on aloittanut suunnistusharrastuksen 8-vuotiaana Turun Suunnistajissa. Tänä vuonna hän on ollut oman ikäluokkansa (H16) paras suunnistaja Suomessa ja voitti kesällä Bulgarian EM-kisoissa kultaa molemmilta henkilökohtaisilta matkoilta (pitkä matka, sprintti) ja ankkuroi Suomen joukkueen hopealle viestissä.