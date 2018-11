Leveät helmat ja kangassukat – Ravattulan Ristimäki saa oman muinaispuvun, jonka esikuva oli muodin edelläkävijä rautakauden ja keskiajan välissä

Elina Malkamäki

Kaarinassa sijaitseva Suomen vanhin kirkonpaikka Ravattulan Ristimäki saa oman muinaispuvun. Tieteellisen pukuennallistuksen pohjana ovat yhden Ristimäen kalmistosta vuonna 2016 löytyneen haudan ainutlaatuiset tekstiililöydökset. Ravattulan puvun kokonaisuus tulee edustamaan aiemmin tuntematonta rautakauden ja keskiajan välivaiheen pukumuotia, kertoo Ristimäen arkeologista tutkimushanketta johtava arkeologi Juha Ruohonen Turun yliopistosta.

Ristimäen kalmistosta on vuosina 2010–2016 tutkittu noin 60 hautaa, joista noin kymmenessä on säilynyt jäännöksiä vainajan vaatetuksesta. Pukuhankkeeseen liittyvä hauta on näiden joukossa poikkeus.

Ruohosen mukaan hauta on kuulunut 160–165 senttiselle naiselle, joka on haudattu vuoden 1200 vaiheilla lauta-arkkuun käsivarret vyötärölle taivutettuina. Haudassa on säilynyt harvinaisen suuria kankaankappaleita, jotka kaikki ovat villatoimikasta. Ajasta poiketen vainajan asuun on Ruohosen mukaan kuulunut vain yksi pienikokoinen hopeinen hevosenkenkäsolki, mahdollisesti viitan solki.

Koruston lisäksi myös vainajan puku poikkeaa perinteisistä löydöksistä, kertoo arkeologi Jaana Riikonen Turun museokeskuksesta. Haudan naisen puvussa on elementtejä sekä vanhasta rautakautisesta perinteestä ja ristiretkiajan hengestä että enteitä keskiajasta.

Vastaavaa yhdistelmää ei ole tutkituista haudoista aiemmin tavattu.

– Perinteiseen rautakautiseen tyyliin kuului vartalon ympäri kiedottu ja olkapäiltä soljilla kiinnitetty vaippahame. Tämän vainajan asussa on aivan uudenlaisia, selvästi keskiajan muodin vaikutteita. Se on useasta kapeasta kaistaleesta ommeltu kokomekko, jossa on leveät helmat, Riikonen sanoo.

Kokonaisuus edustaa Ruohosen mukaan aiemmin tuntematonta rautakauden ja keskiajan välivaihetta.

Ravattulan hautalöytöihin pohjautuva muinaispuvun toteutukseen osallistuu monia tutkijoita ja käsityöläisiä, kukin oman erikoisalansa asiantuntijana.

Jaana Riikonen / Turun museokeskus Viitan spiraalikoriste. Kuvassa viitan reunaa, johon on ommeltu ristin muotoinen spiraalikoriste, tosin siitä puuttuu yksi sakara.

Hanketta johtaa tekstiili- ja muinaistekniikan artesaani Sue Salminen osana Rasekossa suoritettavaa käsityömestarin tutkintoaan. Uuden puvun on määrä valmistua vuoden 2020 alkupuolella.

Puku valmistetaan Ahvenanmaanlampaan villasta ja Riikosen mukaan mallilankojen kehruu on jo aloitettu. Villamekon alla pidettäväksi tehdään pellavapaita.

Ristimäen naisen haudassa villamekon päälle oli puettu esiliina, jonka kulmissa on viuhkamaiset pronssispiraalikoristeet ja jonka reunoja kiertää spiraaliputkijono.

Riikosen mukaan muinaispuku pyrkii jäljittelemään esikuvaansa mahdollisimman tarkkaan, mutta esimerkiksi vaatekappaleiden värejä ei vielä tiedetä varmasti, koska hautatekstiilien värianalyysi on kesken. Analyysiä tehdään belgialaisessa tutkimuslaboratoriosta. Riikosen mukaan suomalaistutkijat odottavat sieltä tietoa myös värjäykseen käytetyistä kasveista.

– Se tiedetään, että haudassa ollut mekko oli punasävyinen. Vainaja oli peitetty tummansinisellä villaviitalla, jossa oli kullanvärisiä spiraalikoristeisia ristiaiheita, Riikonen kuvailee.

Hanke on erityinen myös siksi, että Suomessa on tehty vajaan sadan vuoden aikana vain seitsemän muinaispukua. Kaikki puvut ajoittuvat rautakauden lopulle viikinki- tai ristiretkiaikaan eli 1000–1200-luvuille.

Riikosen mukaan edelliset muinaispuvut on valmistettu 1990-luvulla. Varsinais-Suomessa viikinkiajan muotia edustaa Kaarinan puku ja ristiretkiaikaa 1100-luvulle ajoittuvat Maskun ja Perniön puvut.

Ravattulan puvun valmistamista tulee Suomen muinaistutkimuksen tuki ry, ja liityy osaksi laajempaa Turun yliopiston arkeologian oppiaineen koordinoimaa Ravattulan Ristimäki -tutkimushanketta.