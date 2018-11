Kaarinassa on sattunut liikenneonnettomuus hieman ennen kello yhdeksää. Tapahtumapaikka on ykköstiellä, muutama kilometri Kirismäen liittymästä Tammisillan liittymän suuntaan. Onnettomuus haittaa Helsingin suuntaan menevää liikennettä, sillä toinen kaista on suljettu pelastus- ja raivaustöiden takia.