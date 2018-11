Maalämpö

Naantalin uudelle voimalalle on saatava lisää maksajian vaikka väkisin.

Seuraava vaihe on kieltää taloyhtiöitä maalämmön hyödyntäminen. Kaupungin harmiksi muutama on ehtinyt luvan saada. Ehkä ne voidaan kieltää jälkikäteen.



Bisnes on bisnes, sanoi Pekkarinen.

Samalla, kun Ruotsissa yhteiskunta antoi tukea maa- ja ilmalämpöpumpuille, meillä epäonnistunut risupakettiprojekti korvattiin onnistuneella tuulivoimaprojektilla.



Oma voimala Runosmäessä toimii kulutus- ja hintahuippujen tasaajana ja ennen kaikkea varavoimalana.

