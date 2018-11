Perinteikästä vähävaraisten itsenäisyyspäiväjuhlaa vietetään Turun Tuomiokirkkotorilla 6.12. kello 13–15. Ohjelmassa on ruokakassien jako sekä ruokailu. Tarjolla on maksutta kuumaa keittoa soppatykistä sekä kahvitarjoilu. Jaossa on myös talvivaatteita.

Tapahtuman järjestää Operaatio Ruokakassi ry jäsenseurakuntineen ja -järjestöineen.

Yhdistyksen mukaan torilla on perinteisesti kokoontunut useita satoja itsenäisyyspäivän

viettäjiä. Vapaaehtoisia paikalla on useita kymmeniä.