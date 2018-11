Parkinkentälle tornitaloja ja liikuntapaikkoja – kaavoituksesta voi syntyä eripuraa

Jari Heino

Turku virittelee asemakaavamuutosta, jonka tarkoituksena on kohentaa Parkinkentän alueen liikuntapalveluja. Lisäksi kentän ympärille nousisi kortteli, joka koostuu asunnoista, toimistoista sekä liike- ja liikuntatiloista.

Kaupunkiympäristölautakunta jätti kaavamuutoksen tavoitteet vielä tiistaina pöydälleen Vasemmistoliiton tahdosta. Jos suunnitelmat etenevät, valtuuston on määrä hyväksyä tuleva kaavaesitys viimeistään kesällä 2020.

Turku omistaa suunnittelualueen maat ja Parkinkentän huoltorakennuksen. 1950-luvulla rakennettu Pyrkivän urheilutalo on Kansallis-kehitys Oy:n omistuksessa. Nyt tehtävän kaavatyön pohjana on Turun ja Kansallis-kehityksen alkukesästä solmima kumppanuussopimus. Se on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka.

Kaavamuutoksen pyrkimyksenä on rakentaa uudelleen nykyinen tekojäärata ja pallokenttä niin, että paikka vastaa nykystandardeja. Konserttitalon ja Maakunta-arkiston tarpeet huomioitaisiin, kävely- ja pyöräily-yhteyksiä parannettaisiin

Uudisrakentaminen ei saisi estää Tuomiokirkkonäkymää Aninkaistenkadun suunnasta. Kansallis-kehityksen tilaamassa ja Arkkitehtitoimisto K2S Oy:n tekemässä viitesuunnitelmassa esiintyy kahdeksan 7–10-kerroksista taloa, jotka istutettaisiin Tuureporinkadun ja Arkistonpolun varrelle. Kansallis-kehitys on kertonut, että Pyrkivän urheilutalo saisi väistyä uusien talojen tieltä (TS 2.6.).

Kerrostalorakentaminen nosti eripuraa jo siinä vaiheessa, kun Turku päätti solmia kumppanuussopimuksen. Vasemmistoliitto vierasti korkeita taloja.