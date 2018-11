Turussa toimiva Elävän kulttuurin Koroinen on maan ensimmäinen LAND-keskus

Elävän kulttuurin Koroinen ry on hyväksytty Suomen ensimmäiseksi kansainväliset kriteerit täyttäväksi permakulttuurin LAND-keskukseksi. Permakulttuurissa kehitetään luonnon kanssa sopusoinnussa olevaa kestävää elämäntapaa. Ytimessä on tiedotteen mukaan kolme eettistä periaatetta: huolenpito maapallosta, ihmisistä sekä resurssien reilu jako. Koroinen on ollut permakulttuuritoimintaa 2000-luvun alusta.

LAND-keskuksia (Learning, Activity, Network & Demonstration) on esimerkiksi Britanniassa toista sataa. Suomeen toiminta tuli Tanskan kautta.

Suomessa verkostoa hallinnoi Suomen permakulttuuriyhdistys.