Hirvensalo toivottaa asukkaat ja vierailijat tervetulleiksi sillan pieliin asennetuilla maamerkeillä

Hirvensalon sillan pieliin on asennettu tervetulotoivotuksena toimivat maamerkit. Asennustöitä viimeistellään vielä, jonka jälkeen maamerkit huputetaan ja paljastetaan julkistamistilaisuudessa ensi viikon tiistaina. Maamerkkeinä toimivat käytöstä poistetut ja kunnostetut väylämerkit eli poijut. Niihin on asennettu aurinkokennoilla toimivat valot ja ne on pultattu Hirvensalon sillan pieliin mantereen puolelle siltaa.

Hirvensalon sillan pieliin on suunniteltu saarta kuvaavaa maamerkkiä jo useamman vuoden ajan. Hirvensalon omakotiyhdistys järjesti ideakilpailun maamerkistä yhdistyksen 75-vuotisjuhlavuonna 2014. Kilpailun voitti sillan kupeessa asuva Ansa Oksa ehdotuksellaan tyylitellyistä purjeista. Vuosien varrella idea jalostui väylämerkeiksi.

– Poijuit ovat uusi maamerkki, jotka toivottavat tulijat tervetulleiksi Hirvensaloon, iloitsee Hirvensalon omakotiyhdistyksen puheenjohtaja Jari Hlavaty.

Maamerkit ovat turkulaisen tuotesuunnittelu- ja muotoilutoimisto Fokusdesignin toimitusjohtaja Ari Salosen suunnittelemat ja ne on toteutettu usean hirvensalolaisen tai Hirvensaloon liittyvän yrityksen sponsorivoimin.

Samana iltana julkistamistilaisuuden kanssa järjestetään Syvälahden koululla asukastilaisuus, jossa tuodaan esiin Hirvensalon vetovoimaisuutta. Koululla keskustellaan saaren merkityksestä niin saarelaisille kuin koko Turulle. Kaupunginjohtaja Minna Arve osallistuu molempiin tilaisuuksiin, sillä tilaisuudet ovat osa Arveen viime vuonna aloittamaa Kaupunginjohtaja kylässä-kiertuetta. Kiertueen aikana kaupunginjohtaja käy vuorollaan jokaisella Turun asuinalueella asukkaiden järjestämissä tilaisuuksissa.

Asukastilaisuuden ohjelma on suunniteltu yhdessä saaren toimijoiden ja Turun kaupungin virkamiesten kanssa.

– Tarkoitus on ensin pitää lyhyet alustukset saaren merellisyyden ja luonnon merkityksestä sekä palveluista ja liikuntamahdollisuuksista. Esittelijöinä ovat kaupungin virkamiehet ja saarelaiset yhdessä, kertoo Turun kaupungin aluetyön kehittäjä Katri Arnivaara tiedotteessa.

Hirvensalon maamerkin julkistus Hirvensalon sillalla mantereen puolella, tiistaina 27.11. kello 17-17.30

Saarten merkitys saarelaisille ja Turulle, yleisötilaisuus Syvälahden koululla, tiistaina 27.11. kello 17.45-19.30.