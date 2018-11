Kaarinan teollisuusalueella paloi jauhemaalaamo

Kaarinan teollisuusalueella Terottajankadulla syttyi tulipalo teollisuushallin maalaamossa maanantai-iltana.

Palo metallien pintakäsittelyyn erikoistuneessa teollisuusjauhemaalaamossa huomattiin puoli seitsemän aikaan.

– Palon huomasivat kaksi työntekijää, jotka olivat tulossa seitsemältä alkavaan iltavuoroon, kertoi Tematekin toimitusjohtaja Matti Hannula.

Tulipalon syttymissyystä ei toistaiseksi ole tietoa.

– Palo näyttää lähteneen paikasta, jossa ei ole juuri muuta kuin sähköjohtoja. Kenties vanhasta rakennuksesta ovat sähköt pettäneet, arveli toimitusjohtaja.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hänen mukaansa vahingot jäänevät melko vähäisiksi, arviolta 10 000 euroon.

– Ainakaan kalustoa ei ole tuhoutunut, hän sanoo.

Jori Liimatainen Kaarinan tulipaloa oli sammuttamassa viisitoista palokunnan yksikköä.

Palon sammutus oli hankalaa, sillä palo oli levinnyt kattorakenteisiin. Paikalla oli vielä iltayhdeksän aikaan viisitoista palokunnan yksikköä.

– Kyseessä on vanha rakennus, jonka kattoa on korjailtu moneen kertaan. Kerroksia siis riittää, ja niissä on valitettavan paljon palopesäkkeitä, kertoi pelastuspäällikkö Mika Kontio.