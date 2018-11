Rekryexpoon odotetaan kultakuumetta – sata diplomi-insinööriopiskelijaa tulee työpaikkojen perässä tutustumaan Turkuun

Johanna Käkönen

Jo kolmatta kertaa järjestettävässä Rekryexpo-tapahtumassa on tarjolla jälleen tuhansia työpaikkoja. Turun Messukeskuksen keskiviikon tapahtumassa on mukana 50 yritystä, joissa on ilmoitettu avoimeksi yhteensä noin 2 000 työpaikkaa.

Lounais-Suomen kova työvoimatarve tuo Turkuun myös lähes sata diplomi-insinööriopiskelijaa eri puolilta Suomea. FITechin (Finnish Institute of Technology) organisoimalla matkalla Oulun, Vaasan, Lappeenrannan, Tampereen ja Espoon opiskelijat tutustuvat messutapahtuman lisäksi johonkin paikalliseen yritykseen valintansa mukaan. Valittavia yrityksiä on kolme, Meyer, Sandvik tai Valmet Automotive.

– Yritykset kiinnostivat kaikki, mutta Valmet Automotive oli kiinnostavin, puolet opiskelijoista suuntaa sinne, kertoo Tiina Maria Hartikainen Aalto-yliopiston tiedotuksesta.

Opiskelijoille matkaa on markkinoitu Lounais-Suomen kultarynnäkkönä.

Rekryexpossa tarjolla olevat työpaikat ovat kaupan alan, hoiva-alan ja it-alan työpaikkoja. Lisäksi esillä on myös kesätyöpaikkoja.

Tapahtumassa on myös asiantuntijapuheenvuoroja työelämän ajankohtaisista aiheista.

Oman värikkään yrittäjätarinansa tapahtumassa kertoo Ylläksellä sijaitsevan Jounin Kauppa -yrityksen Sampo Kaulanen. Kaulanen on julkisuuden henkilö, jonka edesottamuksia moni suomalainen seuraa televisiossa ja sosiaalisessa mediassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Asiantuntijabrändäystä ja sitä, miten omaa osaamistaan kannattaa myydä verkossa, avaa puolestaan Sani Leino. Työnantajakuvan kehittämisestä puhuu Miikka Huhta. Huhta työskentelee alan asiantuntijana Milttonissa.

Rekryexpossa järjestetään myös Kohtaantoseminaari matkailualan toimijoille. Seminaarin järjestää Matkailudiili-hanke yhdessä Varsinais-Suomen te-toimiston kanssa.

Rekryexpo järjestettiin edellisen kerran keväällä. Silloin avoimet työpaikat ja asiantuntijaesiintymiset saivat liikkeelle useita tuhansia kävijöitä. Tapahtuman järjestävät Turun Sanomat ja TS-Yhtymän lehdet yhdessä Turun Messukeskuksen kanssa.

Rekryexpo Turun messukeskuksessa 21.11.2018 kello 10 alkaen. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Lue lisää aiheesta valitsemalla alta aihesana Rekryexpo 2018.