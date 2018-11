Konserttikiertueet virittävät Antti Railion joulutunnelmaan

Anu Välilä

Jouluun on vielä reilusti aikaa, mutta laulaja Antti Railio odottaa vuoden parasta aikaa jo innolla. Kotona Seinäjoella hän on puolisonsa Siirin kanssa kuunnellut jo joululauluja ja tehnyt suunnitelmia tulevaa juhlaa varten.

– Olemme molemmat ihan jouluihmisiä. Joulu on minulle tärkeä rauhoittumisen hetki, jolloin on aikaa olla perheen kanssa. Se on pyhä hetki, joka saa unohtamaan arjen kiireet. Ollaan vain yhdessä eikä tarvitse huolehtia mistään muusta, Railio sanoo.

Kahdeksanhenkinen uusperhe juhlii joulua kotona läheistensä kanssa. Juhlaan kuuluvat joulukoristeet, kuusi, lahjat, musiikki ja hyvä ruoka. Railio aikoo kokata jouluruokia isolle porukalle. Joulupöytään katetaan ainakin kaksi kinkkua, graavattua lohta, paahtopaistia ja laatikoita.

– Tykkään laittaa ruokaa, ja joulupöytä on mielestäni hieno lahja läheisille. Joulukuusen haku on kuulunut joulutraditioihini, mutta tänä vuonna joudun antamaan tehtävän muille, kun olen itse silloin vielä kiertueella.

Railio tykkää ilahduttaa lahjoilla muita, mutta omaa lahjatoivetta ei ainakaan vielä ole.

– Olen saanut tänä vuonna jo niin paljon, etten osaa muuta toivoa. Minulla on iso rakastava perhe ja rakas kainalossa. Ja saan tehdä kaikenlaista, mistä nautin.

Antti Railio tuli suurelle yleisölle tutuksi vuonna 2013, jolloin hän voitti The Voice of Finland -kilpailun. Railion laulu-uran juuret juontavat kuitenkin varhaislapsuuteen.

– Ensimmäinen videoitu biisini on hoitopaikasta vuodelta 1987. Pikkupoikana minuun teki vaikutuksen etenkin elokuva, jossa oli Queenin musiikkia. Kun Freddie Mercury oli kuollut, hänen vanha haastattelunsa suomennettiin radiossa. Siinä hän sanoi olevansa laulaja, joka voi laulaa mitä vain. Halusin olla samanlainen.

Railio asui lapsuutensa pienessä ruotsinkielisessä kylässä Pohjanmaalla. Siellä oli vaikea kasata bändiä, mutta kaveriksi löytyi kuitenkin kitaristi, jonka kanssa saattoi musisoida. Yläasteen jälkeen Railio muutti Vaasaan ja perusti ensimmäisen oman bändinsä. Power metal -yhtye Celestyltä tuli kaikkiaan kolme levyä. Soolourallaan Railio on julkaissut useita sinkkuja ja albumin Vieras maa. Lisäksi hän on laulanut muun muassa Raskasta Joulua -levyillä.

– Laulamisessa tykkään etenkin tulkitsemisesta. Minua kiehtoo se, kun pääsen vetämään omalla tyylilläni ja saan luotua yhteyden itseni ja yleisön välillä. Minulla on ollut elämässä vaikeita asioita, ja musiikki on ollut hyvin terapeuttista. On hienoa voida auttaa muitakin musiikilla ja luoda jotain ikimuistoista.

Railion joulunalusaika täyttyy konserteista. Miehen pitävät kiireisenä niin seitsemäs Raskasta joulua -konserttikiertue kuin ensimmäinen oma joulukiertue, Joulumaan Taikaa. Keikkoja kertyy yhteensä yli kolmekymmentä ympäri Suomea.

– Siinä saa vähän kiertää. Minulla taitaa olla kolme vapaapäivää ennen joulua. Valmisteltavaa on vielä niin paljon, että välillä tuntuu siltä, että vuorokauteen pitäisi saada lisää tunteja.

Railio valmistautuu kiertueisiin kuntoilemalla, syömällä terveellisesti ja lepäämällä. Vähäiset vapaat hetket hän viettää mieluiten kotona tai hotellilla oman rakkaansa kainalossa ja perheen kanssa.

Raskasta joulua -kiertue pysähtyy tänä vuonna Turun Logomossa kahdesti. Antti Railio on mukana ensimmäisessä konsertissa, jossa solisteina nähdään myös JP Leppäluoto, Kimmo Blom ja Tarja Turunen.

– Tänä vuonna luvassa on iso show, jossa on niin pyroa, pauketta kuin hieno ohjelmisto. Mukana on myös isoja nimiä maailmalta. Minulle iso juttu on päästä jakamaan lava lapsuuden idolini, Glenn Hughesin, kanssa. Hän on yksi maailman hienoimmista basisti-laulajista, joka vetää korkealta ja kovaa.

Joulun Taikaa -joulukiertueella Railio esittää kirkoissa klassisia joululauluja sekä omia kappaleita ja muutaman yllätyksen.

– Olen yrittänyt rakentaa hienon ja sykähdyttävän paketin, jossa riittää elämystä, tunnemyrskyjä ja hengenruokaa koko loppuvuodeksi.

Joulua rakastava Railio ei saa kiertueilla tarpeekseen joululauluista vaan ne kuuluvat ehdottomasti myös omaan joulunviettoon. Hänen omia suosikkejaan ovat Vesa-Matti Loirin Varpunen jouluaamuna ja Sydämeeni joulun teen sekä Lumiukko-elokuvasta tuttu Avaruus-kappale.

– Olen miettinyt, pitäisikö jouluna soitella kotonakin ja järjestää pieni joulukonsertti, Railio sanoo.

Raskasta Joulua -konsertti to 22.11. klo 19 Logomossa.