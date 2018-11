Kolumni: Ihan p*aska lahja

”Tee yksisarvisen kakkaa! Poopsie on yksisarvinen, jonka vatsa tekee taikoja. Joka kerta, kun syötät Poopsieta sen ruualla, juotat sitä ja laitat sen potalle, se luo sinulle yllätyksen – limakakan, jonka voit koristella.

Siis mitä? Eikä taianomainen, yllätyksiä kakkiva, yksisarvinen suinkaan ole ainoa. Sen lisäksi tarjolla on muun muassa elektronisia pieruhahmoja, kuten Farty Flip ja Windy Wendy, piereskeleviä keräilyhahmoja, jotka päästävät paukun, kun vedät niitä sormesta ja kakkapökälehahmoja, joita voi lennättää ilmaan laukaistavien vessanpönttöjen päältä. Näitä hahmoja voi säilyttää bajamaja-säilytyspakkauksessa, ja niitä myydään myös wc-paperirullan muotoisessa pakkauksessa.

Siis mitä? Selasin lasten kanssa joulun lelukuvastoja, ja hämmästyksekseni huomasin, että lehdet tyrkyttävät pukinkonttiin valtavasti erilaista kakka- ja pierutavaraa. Mistään ihan uudesta villityksestä ei ole kyse. Onhan kakkaemoji eli suurilla pyöreillä silmillä ja hymyllä varustettu kakkakasa kuvittanut jo pitkään niin vappupalloja kuin kännykän kuoria. Ja on sitä ennenkin ollut kaikenlaisia hajuhemmoja ja pierupyssyjä myynnissä, mutta nyt ihmiseritteiden ja kaasujen kaupallistamisessa on päästy aivan uudelle tasolle.

Jokainen vanhempi tietää, että mikään ei uppoa lapsiin niin hyvin kuin pieru- ja kakkahuumori – ikään katsomatta. Mutta miksi kukaan haluaisi antaa lapselleen joululahjaksi kakkaa ja pieruja?

Jäin miettimään, mikä näiden lelujen tarkoitus tai sanoma on. Siinä missä puettavat ja ruokittavat pissaavat nuket ehkä tyydyttävät lasten hoivaamisen tarvetta, kakkaavien yksisarvisten ja piereskelevien kakkapökäleiden on vaikea nähdä hoitavan samaa tehtävää. Niiden suurin voima piilee huumorissa, joka sekin jaksaa naurattaa vain hetken, kunnes muovikrääsä muuttuu ongelmajätteeksi.

Kakka ja pierut ovat toki luonnollisia asioita, mutta kulttuurissamme ne ovat muiden ihmisruumiin eritteiden tavoin likaa, joka tavallisesti halutaan puhdistaa näkymättömiin. Sitä vartenhan wc-raikastimet, tuoksuvat terveyssiteet ja superimukykyiset vaipat on keksitty. Ehkä lasten leluissa yritys on sama: tehdä liasta luonnollinen osa arkea. Vai kertooko se enemmän siitä, että kaikki muu on jo nähty ja koettu? Kakka on kuitenkin kakkaa, vaikka se olisi hymyillä ja glitterillä kuorrutettu.

Anu Välilä

Kirjoittaja on toimittaja.