Raumalaisesta Hannes Halmisesta vuoden nuori lintuharrastaja

Birdlife Suomi valitsi Raumalta kotoisin olevan Hannes Halmisen vuoden 2018 nuoreksi lintuharrastajaksi. Birdlife Suomi haluaa palkinnolla kannustaa nuoria aktiiviseen lintuharrastus- ja järjestötoimintaan.

16-vuotias Halminen on harrastanut aktiivisesti lintuja runsaat viisi vuotta, ja hän on tiiviisti mukana Rauman Seudun Lintuharrastajien (RSLH) toiminnassa. Viime vuodesta alkaen Halminen on myös ollut yhdistyksen hallituksessa ja toiminut nuorisovastaavana sekä nuorisojaoston puheenjohtajana. Halminen on muun muassa vetänyt nuorisojaoston retkiä, esitellyt kotiseutunsa lintupaikkoja yleisölle ja ollut oppaana yleisöretkillä.

Halminen toimii tänä vuonna myös RSLH:n tiedottajana ja vastaa yhdistyksen verkkosivuista.