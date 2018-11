Turussa tehdään ensi viikolla Helsinginkadulla kiveystöitä. Yksi ajokaista joudutaan sulkemaan töiden takia Hämeensillan ja tunnelin työmaan välisellä alueella.

Työt aloitetaan maanantaina 19. marraskuuta, ja töiden on arvioitu valmistuvan 26. marraskuuta. Kiveystöistä on haittaa Helsinkiin päin ajettaessa. Paikalla on liikenneopasteet. Lisäksi työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa.