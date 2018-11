Turkulaiset jatkavat Suomen Partiolaisten johdossa – "Paikka tarttua ja vaikuttaa koko partioliikkeeseen Suomessa"

Suomen Partiolaisten jäsenkokous valitsi uuden puheenjohtajistonsa Lappeenrannassa lauantaina.

Puheenjohtajana jatkaa Turusta kotoisin oleva Maria Ruohola Mikaelin Sinikellot ry:stä. Partiopiirien edustajat valitsivat kokouksessa myös partioneuvoston eli Suomen Partiolaisten valtuuston puheenjohtajan. Neuvostoa johtaa seuraavankin kahden vuoden ajan turkulainen Pauli Engblom, 24.

Turkulaistaustainen Maria Ruohola, 29, on jatkanut partiolaisten työtä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Hän on kuluneen vuoden ajan toiminut partiolaisten puheenjohtajana.

– Tehtävä on ollut vaativa ja aikaa vievä, mutta myös erittäin innostava ja kiinnostava. Puheenjohtajan tehtävä on näköalapaikka, jossa partiokentän tarpeet tulevat laajalti esiin. Se on paikka tarttua ja vaikuttaa koko partioliikkeeseen Suomessa. Minulle on tärkeää, että partio kuuluu kaikille. Olemme tunnistaneet kahdeksan partioon liittymisen estettä, joita puramme aktiivisesti seuraavan kahden vuoden aikana. Harrastaminen on tutkitusti tehokkaimpia tapoja ehkäistä lasten ja nuorten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, Ruohola summaa.

Pauli Engblomin kotilippukunta on turkulainen Kupittaan Henrikinpojat. Hän on toiminut Partioneuvoston puheenjohtajana jo kaksi vuotta.

– Pääsen tehtävässä katsomaan isoa nuorisojärjestöjä strategisesta näkökulmasta ja varmistamaan, että eri tahojen ääni kuuluu päätöksenteossa. Aion edistää sitä, että yhä useampi lapsi ja nuori erilaisista taustoista saisi partiosta paikan oppia tärkeitä elämässä tarvittavia taitoja ja asenteita, Engblom toteaa tiedotteessa.