Turkulainen Pertti Heikkilä valittiin vuoden kiinteistönvälittäjäksi

Suomen kiinteistönvälittäjät SKVL palkitsi perjantaina vuoden parhaat välittäjät. Turkulainen Pertti Heikkilä on vuoden kiinteistönvälittäjä. Vuoden yritykseksi ylsi Tampereen Arvohuoneistot Oy ja vuoden markkinoijaksi Villa Oy LKV myös Tampereelta.

Vuoden kiinteistönvälittäjäksi valittu Pertti Heikkilä on ollut kiinteistönvälitysalan yrittäjänä jo vuodesta 1977 asti. Vuonna 1979 Heikkilä suoritti kiinteistönvälittäjän nimikkeen käyttöön oikeuttavan LKV-tutkinnon. Heikkilä on yrityksensä, Turun Kiinteistövalinta Oy, kautta palvellut vuosia Turun alueen asukkaita. Lisäksi hän on ollut mukana kehittämässä alaa Suomen Kiinteistönvälittäjien luottamustoimissa. Varsinais-Suomen Kiinteistönvälittäjien hallituksessa Heikkilä on toiminut neljällä vuosikymmenellä. Suomen Kiinteistönvälittäjien puheenjohtajana Heikkilä oli vuosina 2008–2015.