Maata näkyvissä -festareilla aloituspäivänä 5 500 kävijää

Maata näkyvissä -festarit käynnistyivät Turussa perjantaina. Kolmipäiväinen tapahtuma veti aloituspäivänä Turkuhalliin noin 5 500 festarikävijää. Perjantai-illan messu siirtyi tänä vuonna Turun evankelis-luterilaisten seurakuntien järjestettäväksi. Mikaelinkirkossa pidettyyn metallimessuun osallistui 310 ja Maarian kirkon Herra kädelläsi -messussa nähtiin noin 80 osallistujaa.

Turkuhallissa nähtiin lavalla perjantain kuluessa esiintymässä esimerkiksi saksalaisyhtye Good Weather Forecast. Ohjelmassa oli lisäksi muun muassa perinteistä nuorteniltaohjelmaa, kuten nuoren puheenvuoro, raamattuopetus ja tuttuja nuorteniltalauluja. Festarijuontajat Tikkis ja Toikkis vetivät nuorille esimerkiksi tanssikisan. Ilta päättyi Tiina Karlssonin pitämään iltahartauteen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Tänä vuonna on ollut sellainen olo, että festareita on valmisteltu pitkään. Viime festareista tuntuu olevan pitkä aika, ja festareiden alkaessa oli epätodellinen olo. Ihmiset ovat näyttäneet viihtyvän hyvin, ja monilta nuorisotyöntekijöiltä on tullut kannustusta. Isoa ehtoollismessua tuntui moni kaipaavan, ja pakko myöntää, että kyllähän minäkin sitä kaipasin, toteaa Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen tiedotteessa.

Maata Näkyvissä -festareita vietetään 34. kertaa 16.–18. marraskuuta. Tapahtuma lähti liikkeelle vuonna 1984 menehtyneen turkulaisen lukiolaispojan muistojuhlana. Tapahtuman järjestävät Sleyn nuorisotyö ja joukko Turun evankelis-luterilaisia seurakuntia. Teemana on tänä vuonna Rauha.