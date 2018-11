Parkin kenttä ja Kupittaan luistelumato tarkoitus avata joulukuun alussa

Turussa Parkin kentällä ja Kupittaan luistelumadolla valmistaudutaan luistelukauden avaamiseen. Tavoitteena on saada kumpikin paikka avattua 1. päivä joulukuuta.

Maanantaina alkaa Parkin kentän tekonurmipohjan kastelu, ja kun kentän pohja on tarpeeksi märkä, kylmälaitteet voidaan käynnistää ja aloittaa jäädytys.

Kupittaan luistelumadon valmistelut puolestaan alkavat ensi viikon perjantaina niin ikään kastelulla.

Parkin kentällä järjestetään joulukuun lopulla, tammikuussa ja hiihtolomaviikolla lasten luistelukouluja. Luistelu on maksullista ja edullisinta rannekkeella maksettuna. Tällöin 16 eurolla saa 10 luistelumaksua. Rannekkeella voi maksaa usean luistelijan maksun. Matkapuhelimella maksu on 2,01 euroa. Jos maksaa kentän vuokraus- ja teroituspisteeseen, on kertamaksu 3,5 euroa.

Kupittaan luistelumadon käyttön on maksutonta.

Myös Impivaaran ja Varissuon jäähalleissa on yleisöluisteluvuoroja. Kaupungin luistelumahdollisuudet löytyvät täältä.