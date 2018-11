Viikon kuvat: Jouluvalmistelut, mörkö tulee ja nopeiden lähtöjen mies

Koonnut Johanna Käkönen

Jouluun on reilu kuukausi ja juhla-aikaan valmistautuminen on jo alkanut. Somerolla jouluvalot on jo asennettu pääkadun varrelle, vaikka avaustapahtumaan on vielä viikko aikaa.

Tutustumme myös nopeiden lähtöjen mieheen eli palomieheen. Patri Aallolla on mittarissa jo 40 vuotta vapaaehtoista palokuntatoimintaa.

Salolaiskaverusten matkailuauto kääntää takuuvarmasti katseet, sillä se on tehty armeijan vanhaan Sisuun. Mörkö-niminen matkailuauto on tehty 12-metriseen liikkuvaan työskentelytilaan, joka palveli ilmavoimien viestikeskusta Tikkakoskella. Auto päätyi kaveruksille armeijan huutokaupasta.

Viikon kuvat on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia viikon uutiskuvista ja puheenaiheista. Katso kuvat ja lue tarinat kuvien takaa.

Lennart Holmberg, Turun Sanomat ILOA JA LEIKKIÄ. Sairaalaklovnit ovat tuoneet leikin ja ilon hetkiä Tyksin nuorille potilaille jo viidentoista vuoden ajan. Turun klovnitiimissä työskentelee tällä hetkellä neljä henkilöä, koko Suomessa sairaalaklovneja on 26. Toiminta rahoitetaan pääasiassa avustuksilla ja lahjoituksilla. Viisivuotias Remu on jo klovni Mutkalallan eli Kaisa Koulun vanha tuttu. – Klovnin tapaaminen on ihanaa, se saa lapsen ajatukset pois siitä kaikesta kurjastakin, mitä sairaalareissulla ehkä kohtaa, Remun äiti Tanya Alaluusua sanoo. Kaisu Hautamäki, Kaarina-Lehti ENNAKKOÄÄNTEN MÄÄRÄ NOUSI. Kaarinan seurakuntavaalien ennakkoäänten määrä nousi viime vaaleista. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18. marraskuuta. Kaarinassa vaalihuomiota nostavat vaaliaasit Rosita ja Jesari. Aasit on pelastettu Espanjasta, jossa tiineenä ollut Rosita oli joutumassa teuraaksi. Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat NOPEIDEN LÄHTÖJEN MIES. Petri Aalto pääsi palavan intonsa vuoksi Turun vapaaehtoiseen palokuntaan jo yhdeksänvuotiaana. Sama into on jäljellä edelleen, yli 40 vuotta myöhemmin. Palokuntalaisuus ei ole pelkkää tulen voittamista ja urheutta. Rankimpia ovat aamuyön tunnit ja ne hälytykset, joiden palossa kuolee joku. – Yleensä ne eivät kuitenkaan jää painamaan mieltä. Hälytyksistä keskustellaan ja tekemiset puidaan aina jälkikäteen, Aalto sanoo. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat MÖRÖLLÄ MATKAAN. Salolaiskaverusten Markus Romppasen (vas.) ja Kimmo Niinivirran matkailuauto kääntää katseet rullaillessaan maanteillä. Mörkö-nimellä kulkeva ajoneuvo on ollut alkujaan armeijan käytössä. Kiti Salonen, Auranmaan Viikkolehti KYLLÄ LÄHTEE. Aurassa vietettiin viime lauantaina frisbeegolf-radan avajaisia. Mukana frisbeekiekkoa liidättämässä oli 3,5-vuotias Armas Mäkelä, joka on jo jäänyt lajiin niin koukkuun, että hän toivoo aina lahjaksikin frisbeegolf-kiekkoja. Äiti Jenna Mäkelä uskoo, että frisbeegolf-radan ansiosta perhe tulee nyt käymään Auran kuntoradalla entistä useammin, frisbeegolf-rata kun on sen vieressä. Marttiina Sairanen, Turun Sanomat KISA NUORISTA OSAAJISTA. Välinehuoltaja Piritta Hellman tarkastaa steriloitujen instrumenttien pakkauksia sairaala Neossa. hellmanin tavoin moni pääsee töihin työharjoittelun kautta. Yritykset kilpailevat nuorista osaajista ja nuorisotyöttömyys vähentyy nopeasti Varsinais-Suomessa, Loimaan seudulla jopa 23 prosenttia vuodessa. Yritykset pyrkivät varmistamaan osaavan henkilöstön saannin myös yhteistyöllä oppilaitosten kanssa. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat TOISEN ILO, TOISEN TUSKA. Paimion Ruoskan maalivahti Kim Hartman sai tuskailla miesten II divisioonan paikallispelissä IBK Medaa vastaan. Yksipuolisen käsittelyn jälkeen Meda oli parempi luvuin 10–3. Ottelu pelattiin viikko sitten lauantaina Salohallissa. Hanna Hyttinen, Laitilan Sanomat ENSIMMÄISET ASKELEET. Vuosi sitten jääkiekko-ottelussa loukkaantunut Teemu Tenhunen otti Laitilan Terveyskeskuskodissa onnettomuutensa jälkeen ensimmäiset askeleet. Hän testasi tänä syksynä käyttöön otettua Indego-robottia fysioterapeuttien Jenni Lehdon ja Mia Grönroosin avustamana. Aiemmin hän on harjoitellut Lokomat-käbelyrobotin kanssa. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat NEUVOA JA APUA. Urmas Apaja (vas.) kuuntelee tarkasti, kun Seppo Hurve opastaa sähköpostien siirtämisessä. Salon eläkkeensaajien tietokoneneuvonnassa opastetaan tietokoneiden ja sähköisten palveluiden käytössä. Marttiina Sairanen, Turun Sanomat RANTASEN MISSIO. Kaarinalainen eläkeläinen Eila Rantanen kiertelee lähes päivittäin tuntikaupalla roskia poimien. Rantasta harmittaa, että ojanpohjilta ja tienvarsilta löytyy niin pakkausmateriaalia, rakennusjätettä kuin pikkuroskaa. Metsästä on löytynyt jopa runkopatja. Rantanen muistuttaa roskaamisen olevan laissa kielletty, mutta kieltoa ei juuri valvota. – Lait ovat olemassa, ja poliisi voisi antaa roskaamisesta sadan euron sakon, mutta miksei niitä anneta, Rantanen kysyy. Riitta Salmi, Turun Sanomat MITEN SINÄ KATSOT? Turkulainen Camille Auer teki B-galleriaan näyttelyn, joka tutkii katsomista ja kohtaamista. Auer on transsukupuolinen taiteilija, joka on aiemmissa töissään käsitellyt transihmisten asemaa nyky-Suomessa. – Trassukupuolisuus on ominaisuus, josta ei ole mitään haittaa. Se ei ole mikään ongelma tai tragedia. Sen sijaan yhteiskunnan negatiivisella suhtautumisella trans­ihmisiin on merkittäviä negatiivisia vaikutuksia transihmisten hyvinvoinnille ja mielenterveydelle, Auer sanoo. Irma Virta, Kunnallislehti TALVIUINTI KOUKUTTAA. Talviuinti on suosittu harrastus koko Suomessa, ja nyt Paimiossa on siihen entistä paremmat mahdollisuudet. Ankkalammen uusitut saunat saavat uimareilta kiitosta. Irmeli Virtanen kertoi nauttivansa kylmästä vedestä.

Viikon kuvat -sarjassa mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.