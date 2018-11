Arkkipiispan ärähdys naispappien ulos rajaamisesta uudisti nuorisofestivaalin ohjelmaa – "Konservatiiveille ei tunnu olevan tilaa"

Minna Akimo

Pohjoismaiden suurin kristillinen nuorisotapahtuma alkaa Turussa tänään perjantaina.

Maata näkyvissä -festivaalille osallistuu vuosittain noin 18 500 nuorta eri puolelta Suomea. Festivaali järjestetään paikallisten seurakuntien ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen eli Sleyn voimin.

Sley on kirkon sisällä toimiva herätysliike, joka kannattaa vanhaa virkakäsitystä, eli sitä, että papin virka kuuluu vain miehille.

Vuosi sitten Maata näkyvissä -festivaalit nousivat otsikoihin, kun jotkut paikalla olleet naispapit kertoivat tulleensa syrjityksi sukupuolensa vuoksi. Hämmennystä herätti myös se, että Turun messuhallissa pidettyä ehtoollismessua toimittivat vain miespapit.

Kesäkuussa 2018 arkkipiispa Tapio Luoma pani pisteen yhteismessun järjestämiselle. Luoma korosti sitä, että evankelis-luterilaisessa kirkossa papinvirkaa ei ole sidottu sukupuoleen, vaan kirkossa on vain yksi virkakäsitys.

Millä tavalla arkkipiispa Luoman päätös vaikuttaa tämän vuoden festivaalijärjestelyihin, Sleyn nuorisotyön johtaja Juha Heinonen?

– Se vaikutti siten, että meillä ei ole tänä vuonna messuhallissa ehtoollismessua, vaan ehtoollismessut järjestetään kahdessa eri paikallisseurakunnassa. Messuhallissa pidetään vastaavasti Suomen suurin nuortenilta.

Johtaako tämä siihen, että nyt näissä seurakunnissa aletaan järjestellä työvuoroja sen mukaan, onko pappina mies vai nainen, koska te ette hyväksy naispappeutta?

– Ei. Minulla on se käsitys, että siellä toimitaan nimenomaan vallassa olevan systeemin mukaan ja nämä ehtoollismessut ovat täysin seurakuntien omaa toimintaa.

Millainen rooli naisilla tässä nuortenillassa on?

– Nuortenillan päätteeksi pidetään iltahartaus, jonka toimittaa Suomen Raamattuopiston nuorisotyön johtaja, lehtori Tiina Karlsson. Lisäksi nuorten puheenvuoron pitäjä on nainen, 18-vuotias Sanni Kero.

Mitä kertoo naisten asemasta ylipäätään teidän tapahtumissanne se, että naispapit eivät voi toimittaa messuja?

– Maata näkyvissä -festivaaleilla naiset toimivat muun muassa Raamatun opettajina, projektipäällikköinä ja projektisihteerinä. Meille tämä pappiskysymys ei ole millään tavoin tasa-arvokysymys tai mies-nais-kysymys, vaan tämä on teologinen virkakysymys, joka on käytössä valtaosassa kristillisiä kirkkoja.

Onko siis näin, että jos muissa kristillisissä kirkkokunnissa naispappeutta ei hyväksytä, se on peruste sille, että tekin voitte rikkoa kirkon virallista linjaa eli valikoida papit sukupuolen mukaan?

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Jos nyt ajatellaan kristillisiä kirkkoja, niin maailmassa on paljon luterilaisia kirkkoja, joissa on edelleen vanha virkakäsitys, jonka mukaan pappisvirka kuuluu vain miehelle. Meillä Suomessa evankelis-luterilaisessa kirkossa on vielä useita toimijoita, jotka ajattelevat näin. Itse en jaksaisi kauheasti vääntää tästä asiasta, koska meidän päätarkoituksemme on kuitenkin kohdata nuoria ja järjestää heille oma tapahtuma.

Suuren yleisön silmissä keskustelu papin sukupuolesta on nimenomaan tasa-arvokysymys, ja toisaalta se on myös kirkon virallinen linja. Vaikka et halua itse vääntää asiasta, ymmärrätkö sen, miksi asia herättää niin voimakkaita tunteita?

– Ulkopuolelta tätä teologista kysymystä voi olla vaikea ymmärtää, ja se voi näyttää nihkeälle. Meille tämä ei tarkoita sitä, että nainen olisi jotenkin alempiarvoinen tai huono, mutta koska Raamatussa sanotaan, että papin virka on miehille, me pidämme siitä kiinni. Nainen voi olla jakamassa kyllä ehtoollista, mutta hän ei voi toimia pappina. Jos nainen ei voisi jakaa ehtoollista, silloin se olisi tasa-arvokysymys.

Yllättikö teitä se, että arkkipiispa Tapio Luoma laittoi asialle pisteen ja sanoi, ettei jatkossa festivaaleilla voi järjestää ehtoollismessua, koska naispapit eivät voi sitä toimittaa?

– Kyllähän se päätös oli yllättävä. Ajattelen, että kirkossa on tilaa kaikille ja meillä on moniääninen kirkko, mutta kun puhutaan konservatiiveista, meille sitä tilaa ei tunnu olevan. Jotkut voivat toimia vaikka kirkkolain vastaisesti, ja se on ihan ok, mutta tällä puolella asioiden suhteen ollaan todella tarkkoja. Tämä minua yllättää. Itse haluan ehdottomasti noudattaa ja kunnioittaa arkkipiispan näkemystä, joten emme lähde sooloilemaan tässä asiassa.

Sley edustaa kirkon sisällä konservatiivista herätysliikettä, jonka näkemykset poikkeavat osin kirkon virallisesta opetuksesta. Arkkipiispa Tapio Luoma, miten suuri ristiriita kirkon virallisen linjan ja herätysliikkeiden välillä oikein on?

– Oman näkemykseni mukaan kirkon sisällä toimivien herätysliikkeiden kanssa tulee aika ajoin tiettyjä jännitteitä ja linjauksia joudutaan yhdessä miettimään. Yhteisistä pelisäännöistä ja siitä, mitä yhdessä tehdään, keskustellaan kuitenkin hyvässä hengessä. Peruskuva on se, että toisinaan nämä kohut ovat suurempia, mitä todellisuus antaa aihetta.

Juttua korjattu 16.11. Vanhan virkakäsityksen mukaan papin virka kuuluu vain miehelle.