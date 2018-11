Lastenlipulla Föliin joulukuun lauantaipäivinä – Turulta toinen tukitoimi keskustan kauppiaille

Minusta tuntuu

että joulukuussa fölibussit ovat muutenkin ruuhkaisia: Ihmisillä on ollut pikkujouluja - parempi lähtee bussilla päivällä liikenteeseen siis, tai he menevät vaikka joulutorille maistelemaan terästettyä glögiä, tai minne sitten menevätkään. Että mitä sitä turhaa ryysistä pahentaa. Eivät kaikki kuitenkaan keskustan kauppoihin ostoksille mene, vaikka lastenlipulla kehtaisivatkin matkustaa.

Arkipäivän bussimatkustajana on sitten mahdollisuus törmätä niihin hienompiin herroihin jotka teini-ikäisten jälkeläistensä kanssa lähteävät kaupunkireissulle ihan bussilla kun ei kunto kestä omaa autoa, ja harmittaa niin vietävästi kun joutuu tyttäristänsä eroon bussissa, mulkoillaan penkin valtaajia! Jätetäänkin siis lauantaireissut fölillä väliin... ehtiihän sitä joulun jälkeenkin!

Kirjoita vastaus viestiin Nimi tai nimimerkki

Otsikko

Viesti

TS:n Verkkokeskustelun säännöt Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda!/HUUDA tai kiroile. Emme julkaise linkkejä tai mainoksia. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.