Fölin sähköbusseilla tehty jo yli miljoona matkaa

Turun sataman ja lentokentän välillä liikennöivillä Fölin sähköbusseilla on tehty jo yli miljoona matkaa. Linjalla 1 on kaikkiaan kuusi kokonaan sähköllä kulkevaa bussia. Ensimmäinen täyssähköbussi linjalla aloitti lokakuussa 2016.

Turun kaupungin mukaan linjan perusliikennöinti hoidetaan kokonaan sähköbusseilla, joita on ajossa nyt kuusi. Ruuhka-aikoina keskustan ja sataman välillä käytetään myös dieselautoja.

Turku on Suomen ensimmäinen kaupunki, missä kokonaisen linjan liikennöinti on sähköistetty. Kaupungin tiedotteen mukaan sähköbussien ansiosta liikenteen päästöt, melu ja käyttökustannukset ovat vähenneet. Linjan 1 sähköbusseilla on ajettu tähän mennessä yli 800 000 kilometriä. Hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet 800 tonnia dieselbusseihin verrattuna.

Turun sähköbussit on valmistanut kotimainen Linkker Oy.