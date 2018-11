Turun telakalla alkoi ensimmäisen Pohjois-Amerikan markkinoille tarkoitetun LNG-laivan rakentaminen

Meyer Turku aloitti tänään risteilylaivan rakentamisen Carnival Cruise Linesille. Aluksessa on 5286 matkustajapaikkaa, ja se on valmistuessaan ensimmäinen Pohjois-Amerikan markkinoille rakennettu LNG-käyttöinen laiva. Kyseessä on myös 180 000-bruttovetoisuustonnisena Carnivalin suurin alus.

Toistaiseksi nimeämätön Carnivalin laiva tulee käyttöön Floridassa vuoden 2020 alussa. Laivan nimi julkaistaan suunnitelmien mukaan joulukuussa.

Toinen XL-luokan alus toimitetaan Turusta Carnivalille vuonna 2022.