Auralainen Ari Vilén palkittiin Varsinais-Suomen Vuoden museoteko -palkinnolla

Auralainen Ari Vilén palkittiin Varsinais-Suomen Vuoden museoteko -tunnustuspalkinnolla. Palkinnon myöntävät vuosittain Varsinais-Suomen museot ry ja Varsinais-Suomen maakuntamuseo aktiivisesta museotoiminnasta ja ansiokkaasta paikallisperinteen hyväksi tehdystä työstä.

Palkinto myönnettiin Vilénille monipuolisesta kotiseututyöstä sekä aktiivisesta ja ansiokkaasta toiminnasta museotyön parissa. Vilén on hoitanut ammattimaisella otteella omaa Veräjänkorvan yksityismuseota 1970-alusta lähtien. Jo nuorena keräilyharrastuksen aloittaneen Vilénin pyörittämässä museossa on nähtävillä muun muassa monenlaista varsinaissuomalaista esineistöä. Veräjänkorvan museossa voi tutustua esimerkiksi vanhan ajan kauppaan, isännän työhuoneeseen ja 1900-luvun alun koululuokkaan. Museossa järjestetään myös vaihtuvia teemanäyttelyitä.

Veräjänkorvan museossa voi tutustua esimerkiksi vanhan ajan kauppaan, isännän työhuoneeseen ja vanhaan koululuokkaan.

Museotyön lisäksi Vilén on tehnyt muutoinkin laajaa kotiseututyötä etenkin Auran seudulla. Hän ollut mukana erilaisissa yhdistyksissä, ja toiminut pitkään paikkakunnan historian asiantuntijana ja oppaana. Hän on kirjoittanut lukuisia artikkeleita ja historiikkeja auralaisista yrityksistä, ihmisistä ja yhdistyksistä. Sukututkimuksen ohella hän on opettanut sukututkimuksen tekoa myös muille.

Veräjänkorvan museo on auki sopimuksen mukaan toukokuusta syyskuuhun.