Salon kaupunki, Lounea ja Huawei allekirjoittivat yhteistyösopimuksen älykaupunkihankkeesta. Hankkeen myötä Salosta halutaan luoda Suomen älykkäin kaupunki. Yhteistyöllä etsitään konkreettisia keinoja, kuinka Salosta voidaan rakentaa esimerkki muille saman kokoluokan kaupungeille, joissa luotua älykaupunkihanketta voidaan myöhemmin hyödyntää.

Älykaupunki on urbaania tulevaisuutta linjaava konsepti, jota globaalit teknologiayritykset vievät eteenpäin eri puolilla maailmaa yhteistyössä muiden yritystoimijoiden ja julkisen sektorin kanssa.

– Ainoa todellinen vaihtoehto tulevaisuuden kaupungeille on tähdätä älykaupungiksi. Tämän on Salon kaupunki linjannut myös omassa keväällä hyväksytyssä strategiassaan. Me haluamme olla älykäs kaupunki kaupunkilaisille ja henkilöstölle sekä älykäs kumppani yrityksille, tutkimuslaitoksille ja muille sidosryhmille, kommentoi kaupunginjohtaja Lauri Inna juuri solmittua aiesopimusta Salon kaupungin tiedotteessa.

Lounean toimitusjohtaja Veli-Matti Viitanen iloitsee Lounean mahdollisuudesta olla Salon kaupungin ja Huawein kanssa mukana kehityksen kärjessä.

– Lounea on sijoittanut omalla toimialueellaan jo 80 miljoonaa euroa kuituverkkoihin. Älykaupungeille valokuitu on toiminnan edellytys ja Lounealla on valmiit tietoliikenneyhteydet suuressa osassa toimialuettaan. Esimerkiksi Salon alueella 84 prosentille asukkaista voidaan jo nyt tarjota valokuituyhteydet. Ensi vuoden loppuun mennessä jo 90 prosenttia Salosta on rakennettu, Viitanen kertoo.

Lounean rooli hankkeessa on tarjota älykaupunkiratkaisuille palvelut. Tavoitteena on löytää konsepti, jota voi tulevaisuudessa hyödyntää myös muissa toimialueen kunnissa ja kaupungeissa.

Tieto- ja viestintäteknologiayhtiö Huawei on kehittänyt älykaupunkiratkaisuja jo yli 160 kaupunkiin maailmalla.

– Huaweille Salon kanssa allekirjoitettu yhteistyösopimus on hyvin merkittävä, ja tuomme tähän kaiken osaamisemme jo toteutetuista älykaupungeista. Yhtiön ylin johto on ollut mukana yhteistyösopimuksen valmistelussa ja hyvin sitoutunut yhteiseen tavoitetilaan, kertoo Huawein Enterprise Business Groupin maajohtaja Mika Aarnikka.