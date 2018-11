Tyksin pysäköintirakennuksen työmaa aiheuttaa liikennemuutoksia

Tyksin pysäköintirakennuksen valumuotin ja tukitelineistön purku suoritetaan tämän viikon tiistain ja perjantain välisenä aikana. Purku- ja rakennustyö vaikuttaa Savitehtaankadun ja Kalevantien liikenteeseen.

Työ tehdään iltaseitsemän ja aamukuuden välillä. Purkutyön ajan liikenne ohjataan ainoastaan Savitehtaankadun itäpuolen ajoradoille niin, että yön ajan on toiminnassa vain yksi kaista suuntaansa. Paikalla on liikenneopasteet, ja Kalevantien risteysalueella on liikenteenohjaaja.

Tiistaina Kalevantien kevyen liikenteen väylä suljetaan pysäköintirakennuksen kohdalta koko päiväksi. Kevyt liikenne ohjataan Kalevantien eteläpuolen suojatielle rakennuksen holvivalun ajaksi. Alueella on poikkeava nopeusrajoitus, ja työkoneita saattaa liikkua liikenteen seassa.