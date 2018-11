Poliisi pyytää yhä vihjeitä Naantalissa kadonneesta 25-vuotiaasta Miska Lindwallista. Poliisin mukaan Lindwalliin on saatu puhelinyhteys lauantaina 3.11.2018 iltapäivällä, tämän jälkeen hänestä ei ole havaintoja.

Lindwall on hoikka, noin 176 cm pitkä ja hänellä on vaaleat lyhyet hiukset.

Lindwallilla on käytössään Mitsubishi Canter -merkkinen ajoneuvo rekisterinumerolla EYZ-517. Kyseessä on lava-auto, jonka hytti on vaalean vihreä.

Mahdollisia havaintoja Lindwallista tai kyseisestä ajoneuvosta pyydetään toimittamaan poliisin vihjesähköpostiin vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

