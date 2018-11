Onko juhlaan aihetta?

Hei, onko kouluruoassa nykyään juhlimista, kun määrärahat sen valmistamiseen on kilpailutusten myötä kutistettu minimiin, joskin virkamiesten mielestä siitä voidaan yhä lisää leikata. Meidän kasvava nuorimies on jatkuvasti koulupäivän jälkeen nälkäinen, kun ei ruoka ole riittävän ravitsevaa tai sitä saa tarpeeksi. Koulun kotitalousopettajakin on yrittänyt valittaa ruoan laadusta, mutta toistaiseksi tuloksetta. Maksuton kouluruoka olisi hieno juttu, jos sille varattaisiin riittävästi resursseja!

