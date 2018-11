Väittelijä löysi uusia rintasyövän kasvua lisääviä säätelytekijöitä

Turun yliopistossa väittelevä tutkija on löytänyt uusia rintasyövän kasvua lisääviä säätelytekijöitä.

MSc Pranshu Sahgalin väitöstutkimuksessa tarkastellaan kahden eri solukalvoreseptorityypin, integriinien ja reseptorityrosiinikinaasien, säätelyä ja säätelyn vaikutuksia syöpäsolujen toimintaan. Tutkimuksessaan Sahgal selvitti solukalvoreseptorien liikennöintiä ja löysi uusia rintasyövän kasvua lisääviä säätelytekijöitä. Virheet solukalvon reseptoreiden säätelyssä edistävät osaltaan erilaisten syöpäsairauksien etenemistä.

Sahgal keskittyi erityisesti syövän kannalta tärkeisiin reseptoreihin: MET, HER2 ja beta-1-integriini. Niiden aktivoimat solunsisäiset signalointi- eli viestintäpolut edistävät useiden erilaisten syöpätautien kasvua ja etenemistä.

Neljästä osatyöstä koostuvassa väitöskirjassa havaitaan, että aiemmin integriinisignaloinnin kannalta tuntemattomat proteiinit, GGA2 ja GGA3, edistävät beta-1-integriinin kierrätystä solun sisältä takaisin solukalvolle, ja lisäävät näin syöpäsolun potentiaalia kasvaa ja levitä ympäristöönsä.

Sahgalin väitös paljastaa uusia mekanismeja solukalvon reseptoreiden liikennöinnille sekä kuvaa niiden toimintaa rintasyöpämallien avulla.

– Kokonaisuutena väitöskirja avaa uusia ovia reseptorisignaloinnin perusmekanismeihin ja tarjoaa uusia kohdeproteiineja tulevien syöpälääkkeiden kehitystä ajatellen, Sahgal sanoo.

MSc Pranshu Sahgalin väitöskirjan New Insights into receptor trafficking in human cancer tarkastetaan Turun yliopistossa perjantaina 16. marraskuuta.