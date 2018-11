Turkulainen: Kauppatorin kaivauksissa löytyi kanuuna ja hevosen luuranko

Kauppatorin arkeologisissa kaivauksissa on löytynyt 1600-luvulta peräisin oleva kanuuna, kertoo kaupunkilehti Turkulainen. Noin puolimetrinen kanuuna löytyi vanhasta kaivosta, johon se on hylätty rikkinäisenä. Samasta kaivosta löytyi myös muuta sekalaista tavaraa, joten kaivoa on ilmeisesti käytetty jätekuoppana.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kaivausten johtaja Kari Uotila kertoo lehdelle, että kaivauksissa on löydetty myös kanuunankuulia, joskin eri puolelta toria. Kanuuna kaivettiin ylös lähellä nykyistä Eerikinkatua.

Samalta alueelta löytyi myös kokonainen hevosen luuranko, niin ikään kaivosta. Uotilan mukaan okonaisen hevosen päätyminen jätteiden sekaan on harvinaista.