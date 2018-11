Lounaspaikka: Kiireetön lounas 1950-luvun miljöössä

Turun keskustassa voi lounasaikaan tehdä aikamatkan 1950-luvulle. Keväällä 1951 avattu ravintola Aninkainen rakennettiin sodanjälkeisen uudisrakentamisen yhteydessä ystävyyskaupunki Göteborgin avustuksella ammattikoulun opetusravintolaksi. Arkkitehti Risto-Veikko Luukkosen suunnittelemassa rakennuksessa toimii edelleen ammatti-instituutin opetusravintola.

Ravintolasali on museoviraston suojelema. Se kunnostettiin ammattioppilaitoksen saneerauksen yhteydessä vuonna 1990 alkuperäiseen asuunsa.

Marttiina Sairanen Kolmannen vuoden kokkiopiskelija Lassi Iltasen loihtimissa jälkiruoissa yhdistyivät friteerattu banaani, itse valmistettu suklaa- ja vaniljajäätelö sekä toffeekastike.

Sisustuksen näyttävin yksityiskohta on mahonkinen paneeli, joka on valmistettu Ruotsissa arkkitehti Luukkosen piirustuksen mukaan. Ravintolan huonekalut edustavat ruotsalaista 1950-luvun sisustusarkkitehtuuria. Sisustuksen 57 karmituolia, kahdeksan tavallista tuolia ja 16 eri kokoista pöytää saatiin lahjana Göteborgista.

Tätä kevyttä sodanjälkeistä huonekaluarkkitehtuuria täydentävät ajan tunnetuimman valaisinmuotoilijan ja taidetakojan Paavo Tynellin suunnittelemat valaisimet.

Aito miljöö yhdessä ravintolan ruoan ja tunnelman kanssa muodostavat ainutlaatuisen elämyksen, jollaista pääsee harvoin kokemaan etenkään lounaalla. Salivastaava Maaret Järvisen mukaan asiakkaat arvostavat ravintolan rauhallista ja kiireetöntä tunnelmaa sekä pöytiin tarjoilua.

– Meillä asiakkaat saattavat istua lounaalla jopa puolitoista tuntia ja nauttia rauhassa kolmen ruokalajin menun, Järvinen sanoo.

Marttiina Sairanen Kala-annokset ovat ravintola Aninkaisten lounastajien suosikkeja. Paistettu siika tarjoiltiin pinaatti-perunasoseen, punajuuripyreen ja hollandaisekastikkeen kera.

Ravintola Aninkaisessa on lounasta tarjolla joka arkipäivä. Lounas kattaa alkuruoan, pääruoan ja erikseen ostettavan jälkiruoan. Lounaaseen kuuluu lisäksi talon leipä.

– Kaikki tehdään alusta asti itse ja tarjoillaan annoksina pöytiin. Pyrimme siihen, että asiakas saa kokonaisvaltaisen elämyksen, kun hän tulee meille syömään, keittiömestari Kaj Karros kertoo.

Ravintolassa on 43 asiakaspaikkaa. Lounasaikaan käy keskimäärin 30–40 asiakasta. Keittiömestarin ja opettajan lisäksi keittiössä häärivät vuorotellen toisen ja kolmannen vuoden opiskelijat.

Marttiina Sairanen Ravintola Aninkaisten kolmen ruokalajin lounas aloitetaan alkuruoalla, mikä voi olla esimerkiksi salaatti tai keitto.

Opiskelijat suunnittelevat ja kokeilevat ruokia opettajan johdolla opetuskeittiössä ennen kuin pääsevät tositoimiin opetusravintolassa.

– Olemme opetusravintola, ja tarkoitus on, että opiskelijat oppivat jaksolla mahdollisimman paljon, esimerkiksi eri valmistusmenetelmiä ja kypsyysasteita. Ruokien toteutus riippuu myös kulloisenkin ryhmän osaamisesta. Välillä alkusalaatti tarjoillaan annoksina, välillä on salaattipöytä ja toisinaan tarjolla on jotain parempia alkupaloja, Karros sanoo.

Lounasruoissa hyödynnetään jo olemassa olevia raaka-aineita ja edelliseltä päivältä mahdollisesti jääneitä aineksia.

– Elämme sen mukaan mitä on tarjolla. Opiskelijoiden on hyvä oppia, että aina ei ole saatavilla sitä, mitä on tilattu ja muutokset ovat mahdollisia. Silloin pitää olla luova sekä osata hyödyntää olemassa olevia raaka-aineita ja loihtia niistä päivän lounas, Karros sanoo.

Marttiina Sairanen Kolmen ruokalajin lounaan alkuruokana oli sopivan pehmeä ja makea sipulikeitto leivän kera.

Testipäivänä tarjolla oli alkuruoaksi talon salaattipöytä tai ranskalaista sipulikeittoa. Pääruoaksi oli paistettua siikaa hollandaisekastikkeella, broilerivarrasta curry-chilikastikkeella ja kasvislasagnea. Jälkiruokana oli friteerattua banaania talon jäätelön kera.

Keittiömestari Karroksen mukaan kalaruoat ovat paikan bravuuri, ja etenkin vaalea kala vetää aina paljon lounastajia paikalle. Suosittelun innoittamina valitsimme lounasseuralaisen kanssa kalaa pääruoaksi. Lisäksi otimme alkukeiton ja jälkiruoan.

Valinta osui nappiin. Sopivan pehmeä ja makea sipulikeitto lämmitti kivasti kylmän ja tuulisen päivän palelluttamaa kehoa. Kauniissa siika-annoksessa oli niin näköä, kokoa kuin runsaasti makuakin. Pinaattiperunasose, punajuuripyre ja hollandaisekastike täydensivät mainiosti päältä rapean ja sisältä pehmeän siian makua. Makunautinnon kruunasi sopivan makea jälkiruoka.

