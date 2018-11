Pikkupaikkakunnat pesevät isot kaupungit seurakuntavaalien äänestysmäärissä – Turussa pystyi äänestämään uimahallissakin

Annamari Nurminen

– Hiljaista on, mutta eiköhän tänne vielä väkeä tule, pohti Impivaaran uimahallin aulassa vaaliavustajana päivystänyt Veijo Liimatainen.

Kahvilan viereen pystytetty ennakkoäänestyspaikka oli tuolloin ehtinyt olla avoinna vain kymmenisen minuuttia. Äänensä oli siinä ajassa antanut kolme ihmistä.

Ennakkoäänestys oli tuotu uimahalliin ihka ensimmäistä kertaa. Uimareissun yhteydessä äänestämiselle oli aikaa kaksi tuntia. Vaalipaikka oli auki kello 14–16 välisen ajan.

Väkeä hallin kahviossa riitti.

– Kyllä ennakkoäänestyspaikat pitää tuoda sinne, missä ihmiset liikkuvat, Liimatainen toteaa.

Vaalivirkailijat Sanna Lauronen (vas.) ja Maarit Lamminen odottelivat äänestäjiä lauantaina Impivaaran uimahallissa. Hallissa oli mahdollista äänestää ennakkoon kello 14-16 välisenä aikana.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkoi viime tiistaina. Viimeiset äänestyslipukkeet pudotettiin uurniin lauantaina. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä ennakkoon äänesti yli 8 000 ihmistä.

Ennakkoon äänestäneiden määrä on ennakkotietojen mukaan useissa suurissa kaupungeissa jäämässä viime kertaa alhaisemmaksi. Turun seudulla ei päästy lähellekään pienten kaupunkien äänimääriä. Joissakin niistä ennakkoäänestysprosentti hipoi neljääkymmentä.

– Eiväthän tällaiset luvut isojen kaupunkien osalta kovinkaan hyvältä näytä, kommentoi vaalien kampanjapäällikkö Hanna Piira loppuviikon ennakkoäänestyslukemia.

Varsinainen vaalipäivä on 18. marraskuuta. Vuonna 2014 Turun arkkihiippakunnan 434 498 äänioikeutetusta äänestämässä kävi 72 060 ihmistä, eli 16,6 prosenttia äänioikeutetuista. Koko maan äänestysprosentti oli 15,5. Suomen aktiivisimmat äänestäjät löytyivät tuolloin Taivassalon seurakunnasta, jossa uurnilla kävi noin 44 prosenttia äänioikeutetuista.

Kirsti-Kaarina Vilanen (oik.) sai apua Satu Orvastolta, sillä kahden äänestyslapun systeemi ei heti muistunut Vilasen mieleen. - Olen aina äänestänyt ennakkoon, hän kertoi Länsikeskuksen Citymarketin äänestyspisteessä.

Kirkon piirissäon iloittu siitä, että nuorten osuus ehdokkaista on kasvanut. Näin on käynyt Turussa ja muissa isoissa kaupungeissa.

Ehdokkaiden nuorennusleikkauksen on toivottu myös vetävän enemmän nuoria äänestäjiä uurnille. Koko maassa äänioikeutettuna on lähes 200 000 nuorta 16–19-vuotiasta äänestäjää. Heistä noin puolet on alle 18-vuotiaita.

– Nuorille, 16–17-vuotiaille tämä on ensimmäinen mahdollisuus käydä äänestämässä. Tämä on jo kolmas kerta, kun nuoret saavat äänestää seurakuntavaaleissa. Toivotaan, että nuoret huomaavat käyttää ääntänsä ja tuovat vanhempansakin vaaliuurnille, Hanna Piira sanoo.

Mikaelin seurakunnan seurakuntapastori Jonathan Westergård oli lauantaina avustamassa Länsikeskuksen Citymarketin ennakkoäänestyspaikalla. Ennakkoäänestys päättyi kello 18.

Seurakuntavaalien ehdokasmäärät ovat laskeneet viime vaaleista lähes koko maassa. Vähennystä on lähes 20 prosenttia. Tosin myös paikkamäärä on pienentynyt 11 prosentilla. Tämä johtuu siitä, että seurakuntien lukumäärä on seurakuntaliitosten myötä pudonnut yli kolmellakymmenellä.

Turun ja Kaarinan kymmeneen seurakuntaneuvostoon pyrkii meneillään olevissa vaaleissa 375 ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 351 ehdokasta. Ehdokaslistoja kummassakin vaalissa on 42. Suurin osa ehdokkaista on siis ehdolla sekä omaan seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Ennakkoon äänestämään pääsi kaikissa ennakkoäänestyspaikoissa seurakunnasta riippumatta. Koko maassa ennakkoäänestyspaikkoja oli yli 2500. Varsinaisena vaalipäivänä voi äänestää vain oman seurakunnan äänestyspaikassa.