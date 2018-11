Tämän viikon retrovideo on Turku TV:n uutisjuttu 20 vuoden takaa. Aiheena on Aurinkobaletin lapsille suunnattu tanssiteos Ihmemaa Oz. Raija Lehmussaari kertoo, miksi myös lapsille on hyvä tehdä tanssiteoksia. Lisäksi hän kertoo Aurinkobaletin tuolloisia kuulumisia.

Riitta Salmi Syksyllä 1998 Aurinkobaletin Ihmemaa Oz oli suunnattu lapsille.

Klo 11.06 Korjattu Raija Lehmussaaren nimi.