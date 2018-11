Poliisi pyytää havaintoja lauantaina Naantalissa kadonneesta Miska Lindwallista

Poliisi kaipaa havaintoja viime lauantaina Naantalissa kadonneesta 25-vuotiaasta Miska Lindwallista. Lindwalliin on saatu puhelinyhteys lauantai-iltapäivällä, mutta tämän jälkeen hänestä ei ole havaintoja.

Poliisin mukaan Lindwallilla on käytössään Mitsubishi Canter -merkkinen lava-auto, jonka rekisterinumero on EYZ-517. Autossa on vaaleanvihreä hytti ja Naantalin Peltityö -yrityksen teippaukset.

Lava-auton omistaja julkaisi kadonneesta ajoneuvosta kuvia sosiaalisessa mediassa. Facebook-päivityksen mukaan auto on varastettu Naantalin Lintulankujalta, ja se liittyy yrityksen työntekijän katoamiseen.

Myös kadonneen äiti julkaisi Facebookissa katoamisilmoituksen pojastaan. Äidin mukaan viimeisin vahvistettu havainto Miskasta on Naantalin K-Supermarket Ukkopekan parkkipaikalta lauantaina kello 12.

Havainnot Lindwallista tai kyseisestä ajoneuvosta voi lähettää poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.