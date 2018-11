Niko Vahtera

Yhteensä vuoden vapaaehtoiseksi oli ehdolla 68 henkilöä. Yleisöäänestyksen kautta Vuoden vapaaehtoinen -kisan kärkikymmenikköön ylsi peräti kaksi turkulaisehdokasta.

Marjo Suominen on Turun Seudun Nivelyhdistyksen monitoimija. Häntä on toiminut Nivelyhdistyksen vapaaehtoisena 14 vuotta, eli yhdistyksen perustamisesta saakka. Lisäksi hän on vapaaehtoisena seurakunnan ja Varsinais-Suomen Näkövammaiset ry:n toiminnassa.

Suominen on toiminut yhdistyksessä useissa eri tehtävissä, kuten allasavustajana, liikuntavastaavana ja istunut hallituksessa useaan otteeseen.

Turkulaista kuvaillaan reippaaksi ja hyväntahtoiseksi ihmiseksi, joka tuo Nivelyhdistyksen jäsenille paljon hyvää mieltä, vertaistukea ja tsemppiä. Kanssaihmisiin varauksettomasti suhtautuva Suominen kannustaa esimerkillään tasa-arvoiseen ja inhimilliseen kohtaamiseen sekä pyyteettömään auttamiseen, ehdokasta kuvaillaan.

Toinen turkulaisehdokas on pitkän linjan vapaaehtoinen ja musiikkimies Markku Järvenpää. Hän on järjestänyt musiikki-iltoja niin vanhainkodeissa, sairaaloissa kuin seurakunnissakin.

Ensi vuonna 70 vuotta täyttävästä Järvenpäästä kerrotaan, että jäätyään eläkkeelle hän on toiminut vapaaehtoisena 5–6 päivänä viikossa. Häntä kuvaillaankin todelliseksi puurtajaksi.

Musiikki-iltojen ohella Järvenpää on vastannut Operaatio Ruokakassi ry:n logistiikasta Turun alueella. Kuormien lastaamisten ja purkamisten lisäksi Järvenpää on tehnyt kirjanpidollisia töitä yhdistyksessä.

Vuoden vapaaehtoinen -kampanjassa haetaan henkilöä, joka voi olla pitkän linjan toimija tai innostava tulokas vapaaehtoistoiminnan saralla. Hän voi toimia vapaaehtoisena millä alalla tahansa ja missä päin Suomea tahansa.

Lopullisen valinnan tekee kymmenhenkinen raati, johon kuuluu muun muassa rap-artisti Signmark ja Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd). Voittaja palkitaan 1.12. Helsingissä. Voittaja toimii seuraavan vuoden ajan vapaaehtoistoiminnan lähettiläänä.