Metsästys jatkuu Ruissalossa entiseen tapaan

Kaksi viikkoa keskeytyksissä ollut metsäkauriiden ja valkohäntäpeurojen metsästys pääsee kaupungin päätöksellä taas jatkumaan. Kaupunki keskeytti metsästyksen epäselvyyksien vuoksi 25. lokakuuta ja alkoi selvittää järjestelyjä tarkemmin. Tuolloin oli epätietoisuutta muun muassa siitä, miten metsästys Ruissalossa ja sen luonnonsuojelualueella on järjestetty.

Kaupungin totesi asiaan perehdyttyään, että Ruissalon metsätysjärjestelyissä ei ole ollut mitään sellaista, mikä antaisi syyn olla jatkamatta metsästystä. Nyt kaupunki on kuitenkin täsmentänyt, että metsästys tapahtuu toimeksiannon pohjalta.

Kaupungin ympäristönsuojelu on saanut asiasta selvitykset ja lausunnot metsästysten toteuttajalta Lasse Heimolta, Turun seudun riistanhoitoyhdistyksen hallitukselta, Riistakeskuksen vs. riistapäällikkö Jörgen Hermanssonilta sekä jahtiin osallistuneilta metsästäjiltä ja metsästyskoiraharrastajilta.

Turun kaupunki tiedotti keskiviikkona ympäristönsuojelupäällikkö Olli-Pekka Mäen tehneen päätöksen metsästyksen jatkumisesta Ruissalossa Lasse Heimon metsästysseurueelle annettuna toimeksiantona. Metsäkauriin ja valkohäntäpeuran metsästys päättyy 31.1.

Turun kaupunki päätti harventaa pienten hirvieläinten kantaa Ruissalon saarella ensimmäisen kerran vuonna 2017. Metsästyksen peruste on luonnonsuojelullinen, sillä tiheän metsäkauris- ja valkohäntäpeurakannan laidunnus haittaa muun muassa tammen uusiutumista.

Metsästyksen toteuttaminen saarella on haastavaa johtuen runsaasta virkistyskäytöstä. Lisäksi suuri osa saaresta on luonnonsuojelualuetta, jolla voidaan metsästää vain Varsinais-Suomen ELY-keskuksen poikkeusluvalla. Molemmat seikat edellyttävät kaupungin mukaan metsästyksen järjestämiseltä ja toteutukselta erityistä harkintaa ja vastuullisuutta. Näistä syistä kaupunki katsoo, että metsästystä ei voida toteuttaa vuokraamalla metsästysoikeutta, vaan metsästys Ruissalossa on toteutettava toimeksiantona.

Kaupunki ei maksa korvauksia metsästysseurueelle metsästyksestä, eikä osallistu jahdin kustannuksiin vaan niistä vastaa metsästysseurue. Lisäksi kaupunki edellyttää toimeksiannossaan, että metsästysseurue vastaa myös kaadettujen hirvieläinten ruhojen sekä teurasjätteiden poiskuljettamisesta saarelta.

Kaupungin tiedotteen mukaan yhteistyö Lasse Heimon metsästysseurueen kanssa on sujunut hyvin. Pyynti on toteutettu turvallisesti ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asettamia lupaehtoja noudattaen.

Metsästys tapahtuu arkisin aamu- ja iltahämärissä niin sanottuna kyttäysjahtina. Metsästyksestä ilmoitetaan kyltein metsästyspaikkaa lähellä kulkevilla ulkoilureiteillä, eikä siitä aiheudu vaaraa luonnossa liikkujille.

