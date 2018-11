Teea Jokihaara

Lähes 400 Tyksin eturauhassyöpäpotilasta käyttää mobiiliseurantaa. Eturauhassyövän etäseuranta, eli PSA-kokeen automatisoitu seuraaminen, aloitettiin Tyksissä noin vuosi sitten.

Tavoitteena on, että kaikki potilaat, jotka tarvitsevat seurantaa mutta eivät lääkärikontaktia, voivat seurata PSA-arvoaan mobiilisti. Mobiiliseurannan käyttäjien määrä kaikista Tyksin eturauhassyöpäpotilaista on toistaiseksi vähäinen, sillä se on otettu käyttöön pikkuhiljaa.

Potilaat ovat tyytyväisiä etäseurannan mahdollisuuteen, kertoo Tyksin urologian vastuualuejohtaja, ylilääkäri Peter Boström.

– Tämä seurantamuoto on ylivoimaisesti nopein. Potilas saa tuloksen omaan matkapuhelimeensa tekstiviestinä muutaman tunnin sisällä laboratoriokäynnin jälkeen, joten vastaanotolla ei tarvitse juosta tai odottaa kirjeitä, toteaa Boström.

Mobiiliseuranta säästää hoitohenkilökunnan resursseja, sillä se voi korvata erikoissairaanhoidossa kirjeitse ja puhelimitse tapahtuvaa seurantaa. Boströmin mukaan mobiiliseurannan avulla säästyy tällä hetkellä yli 700 hoitokontaktia vuodessa.

Boström painottaa, että etäseuranta soveltuu syövän seurantaan kun keskitytään vain laboratorioarvon, eli PSA:n, seuraamiseen ja sairauden tilanne on vakaa. PSA on eturauhassolujen tuottama valkuaisaine, jota löytyy pieniä määriä verenkierrosta.

Boströmin mukaan vastaavanlaisia automatisoituja ratkaisuja ei Tyksissä muiden sairauksien hoidon tukena ole. Esimerkiksi suolistosyövän hoitoon kuitenkin mietitään vastaavanlaista ratkaisua.

– Harvoissa sairauksissa on yhtä hyvin selkeästi mitattavaa asiaa kuin PSA. Digiratkaisuja kuitenkin pohditaan koko ajan.

Eturauhassyöpään sairastuu vuosittain noin 5000 miestä. Varsinais-Suomessa diagnoosin saa vuodessa noin 400­–500 henkilöä.

Sairastuneet eivät ole nuorentuneet, vaikka syöpämuoto on yleistynyt. Päällimmäinen syy syövän yleistymiseen on ikääntyvä väestö.

– Keski-ikä on noin 70 vuoden luokkaa. 50-vuotiaat ovat harvinaisempia, mutta säännöllisesti meille tulee senkin ikäisiä potilaita, sanoo Boström.

Marraskuu on eturauhassyövän kampanjakuukausi, Movember. Boströmin mielestä Movember on parantanut tilannetta, eturauhassyöpä on tullut tunnetummaksi ja modernit miehet ovat hyviä hakeutumaan hoitoon.