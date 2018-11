Turkulaisen lääketieteen huipputekijät palkittiin Lääketiedepäivien avajaisissa

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan vuosittain jakaman Kliininen silmä -tunnustuksen sai tänä vuonna professori, keuhkosairausopin dosentti Tarja Saaresranta.

Saaresranta ansaitsi palkintonsa pitkäjänteisellä työllään unisairauksien parissa. Hän on kehittänyt uniapneapotilaiden diagnostiikkaa ja hoitoa pitkään ja työskennellyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koordinoiman kansallisen Hengitysvajeen, uni- ja vireystilahäiriöiden ja ylipainehappihoidon keskuksen johdossa. Keskuksen johtajana Saaresranta on koonnut yliopistosairaalapiirien eri erikoisalojen asiantuntijat yhteistoimintaan. Jo lyhyessä ajassa yhteistyö on poikinut useita alan hoitosuositusta.

Palkintoesityksessä korostettiin Saaresrannan työn merkityksellisyyttä niin perinteisten kansantautien kuin harvinaisten sairauksien parissa.

– Unen ja vireystilan häiriöiden kustannukset ovat samaa luokkaa kuin diabeteksen. Unettomuus heikentää terveyteen liittyvää elämänlaatua samassa määrin kuin esimerkiksi sydämen vajaatoiminta tai vakava masennustila. Se myös suurentaa työkyvyttömyyseläkkeelle jäämisen riskiä yhtä paljon kuin masennus, palkintoesityksessä todetaan.

Lääketieteellinen tiedekunta jakaa vuosittain myös Oppimateriaalin tuottajapalkinnon tunnustuksena erityisen ansiokkaasta työstä tiedekunnassa käytettävän oppimateriaalin kehittämisessä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tänä vuonna palkinto myönnettiin työryhmälle, joka on vuosien ajan kehittänyt tiedekunnassa käytössä olevaa radiologian opetusluokkaa.

Uusi radiologian opetusluokka otettiin käyttöön vuonna 2013 ja kesällä 2015 se muutti uusiin tiloihin ja sai nimen Tesla. Vuoden 2019 alusta radiologian opetuksessa saadaan käyttöön toinen opetusluokka – Tesla 2. Toinen luokka helpottaa jatkossa kurssiohjelmien suunnittelua.

Opetusluokan pystyttämisestä ja kehittämisestä ovat vastanneet erikoislääkäri Mikko Nyman, kliininen opettaja, dosentti Pekka Niemi, kliininen opettaja Jussi Hirvonen, opetusteknologi Markku Iivanainen, opetushoitaja Sanna-Mari Manninen ja professori Hannu Aronen.

Lisäksi kirurgian ja gastrokirurgian erikoislääkäri, FT Risto Gullichsen palkittiin Vuoden erikoislääkärikouluttajana. Gullichsen toimii niin henkisenä kuin ammatillisenakin tukena sekä erikoistuville että erikoislääkäreille ikään ja kokemukseen katsomatta, perusteissa mainittiin.

Palkinnot jaettiin tiistaina 6.11. Turun Lääketiedepäivien avajaisissa.