Sari Aallosta tuli vatsastapuhuja sattuman kautta.

– Siinä kävi niin, että esikoiseni oli juuri syntynyt ja olin äitiyslomalla. Olin nuori äiti, 25-vuotias ja siinä tuli oikeastaan sellainen tyhjiö; ystävistäni osa oli vielä opiskelemassa ja osa töissä, mutta minä mietin, että mitä alkaisin tehdä. Isäni sitten kerran totesi, että sinusta tulisi hyvä vatsastapuhuja. Katsoin aiheesta Youtube-videoita ja innostuin välittömästi, Aalto kertoo.

Aallon isä on esiintyvä taiteilija itsekin, taikuri Simo Aalto, joka on tullut tutuksi Jokeri Pokeri Box -ohjelmasta.

Vatsastapuhumisesta innostuttuaan Aalto alkoi treenata taitoa ja sai oppi-isäkseen Suomen kuuluisimman vatsastapuhujan, AriLauanteen. Pikkuhiljaa Aalto alkoi keikkailla, mutta varsinainen ammattiura alkoi hänen osallistuttuaan Talent Suomi -ohjelmaan vuonna 2016.

– Tulin Talentissa toiseksi ja keikkamyynti lähti hurjaan nousuun, hän muistelee.

Suomessa vatsastapuhuminen on ammattina harvinainen ja vain kourallinen tekee sitä päätyönään. Aalto on Suomen ensimmäinen ja ainoa naispuolinen ammattivatsastapuhuja.

Muualla, erityisesti Yhdysvalloissa taito on yleisempi.

– Talent USA:n on voittanut vatsastapuhuja jo useampana vuonna. Viime vuonna sen voitti 12-vuotias vatsastapuhuja, Aalto kertoo.

Suomessa yhä joskus ihmetellään vatsastapuhumista ja Aalloltakin tullaan keikan jälkeen kysymään, tuliko puhe nauhalta.

– Mutta sehän on vain imartelevaa, Aalto naurahtaa.

Aalto keikkailee ympäri Suomen esimerkiksi laivalla, kauppakeskuksissa ja lastentapahtumissa. Turkuun hän on tulossa keikalle Seikkailupuistoon 11.11.

Paitsi lapsille, Aallolla on omat show’nsa myös aikuisyleisölle.

– Olen ollut esiintymässä esimerkiksi pikkujouluissa, häissä ja 50-vuotissyntymäpäivillä, hän kertoo.

Pääasiassa Aallolla on aina mukana jokin hahmo, jonka äänen Aalto puhuu. Erilaisia hahmoja hänellä on kolmisenkymmentä.

– On Simpanssi-Anssi, klassinen leukoja louskuttava Oskari Olematon ja puhuva piirrustus sekä kaikkea siltä väliltä, hän kuvaa.

Erityisesti aikuisten kanssa Aalto on halunnut luoda myös vaihtoehtoisia tapoja esiintymiseen.

– Saatan esimerkiksi ottaa yleisöstä jonkun jonka äänellä puhun ja käytän silloin sellaista puolinaamiota. Tai sitten saatan nostaa paitaani, ja mahastani paljastuu suuret huulet, jotka puhuvat, Aalto sanoo.

Aalto kertoo, että huonon ja hyvän vatsastapuhujan erottaa erityisesti eräistä äänteistä.

– Esimerkiksi p, m ja v ovat sellaisia, joiden muodostamiseen tarvitaan aina huulia. Minulla on joitain kikkoja siihen, miten huulia voi olla liikuttamatta, ne paljastan yhdellä Youtube-videolla, Aalto kertoo.

Aallolla on oma Youtube-kanava, jonne hän lataa vatsastapuhumisvideoita. Tilaajia hänellä on jo yli 20 000. Hiljattain hän on ladannut kanavalleen myös kolmiosaisen sarjan, jossa hän opettaa vatsastapuhumista.

– Ajattelen niin, että en halua pitää tätä taitoa vain itselläni. Olisi kiva, jos Suomeen tulisi lisää vatsastapuhujia, hän toteaa.

Vatsastapuhuja Sari Aalto ja kaverit. 11.11. Kello 15. Timatti-teatteri, Seikkailupuisto, Turku.