Raision uusi sisäleikkipuisto avaa ovensa kuun puolivälissä

Seikkailupuisto Hoplop avaa ketjunsa suurimman toimipisteen Raision Kuninkojalle, Ikeaa vastapäätä 14. marraskuuta.

– Olemme etsineet Turun seudulta sopivaa tilaa isommalle Hoplop-puistolle. Puistossa on tilaa seikkailla, liikkua ja leikkiä yli 4 200 neliötä, riemuitsee Hoplopin toimitusjohtaja Petri Pitkäranta tiedotteessa.

Uudesta viidakkoteemaisesta sisäleikkipuistosta löytyy muun muassa iso seikkailulabyrintti sekä korkea tulivuoriliukumäki ja donitsiliukumäki. Puistossa on myös bagjump, johon voi hyppiä suoraan trampoliinilta. Pienempiä leikkijöitä varten puistosta löytyy hohtava pallomeri ja erillinen taaperoalue.

Hoplop Raisio avautuu 14. marraskuuta kello 14 osoitteessa Itäniityntie 16. Avajaisten jälkeen puisto on auki joka päivä kello 9–20.

Avajaisviikolla puistossa järjestetään muun muassa kasvomaalausta, lasten bingoa ja viidakonseikkailuja. Jaossa on myös ilmapalloja.

Hoplop on perustettu vuonna 2006 ja sillä on 21 toimipistettä ympäri Suomea. Raisiossa toimi Hoplop jo aiemmin, vuodesta 2007 vuoteen 200 asti. Viimeiset kolme vuotta Turun seudun ainoa Hoplop on toiminut Länsikeskuksen Prisman talossa, joka on nyt suljettu.

