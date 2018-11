Paimion parantolan maisematyöluvasta toinenkin valitus

Turun Hallinto-oikeuteen on tänään jätetty valitus maisematyöluvasta, joka koskee Paimion parantolaan kuuluneiden metsäalueita. Kyse on ylilääkärin talon ja parantolan tenniskentän vieressä Ruokolinnantien molemmin puolin sijaitsevista metsäkuvioista. Valituksen on allekirjoittanut 26 paimiolaista yksityishenkilöä. Valittajien mukaan kokonaisuus on virkistys- ja luontoarvoiltaan tärkeää purolaaksoa, jossa männiköt edustavat aikoinaan parantoiloille esitettyä perusvaatimusta kuivapohjaisesta mäntymetsästä. Lisäksi valittajat muistuttavat, että merkittävä osa valituksen alla olevasta alueesta kuuluu sekä valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön piiriin sekä on merkitty osayleiskaavassa virkistysmetsäksi ja Alvar Aalto -säätiön hoitosuunnitelmassa puistometsäksi.

Maisematyöluvassa valittajia harmittaa liian mittavana pidetty harvennus sekä sen tekeminen metsäkoneella. Lisäksi hakkuusuunnitelmassa ei valittajien mukaan yritetä estää kuusettumista.

Asiasta tehtiin aiemmin syksyllä ensimmäinen päätös, josta on myös jätetty valitus.