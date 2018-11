Svenska Kulturfondenilta 100 000 euroa sairaanhoitopiirille ruotsinkielisten potilaiden palvelun parantamiseksi

Suomenruotsalaista koulutusta ja kulttuuria tukeva Svenska Kulturfonden -säätiö myönsi 100 000 euroa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille ruotsinkielisten potilaiden palvelun parantamiseksi.

Hallå! harjoittelen ruotsiksi/suomeksi -projektin avulla sairaanhoitopiiri pyrkii madaltamaan kynnystä ja parantaamaan kykyä kommunikoida ruotsiksi.

– On aina haasteellista puhua monimutkaisista ja vaikeista asioista vieraalla kielellä, sekä potilaan että henkilöstön näkökulmasta. Kommunikaatiolla on keskeinen osa terveydenhuollossa, on välttämätöntä tulla ymmärretyksi ja ymmärtää, sanoo vt. hallintoylihoitaja Wiveka Kauppila sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Kolmevuotinen Hallå-projekti tarjoaa henkilökunnalle ja opiskelijoille vaihtoehtoisia kieltenopiskelumenetelmiä simuloinnin, lukupiirien, keskusteluryhmien, työkierron ja positiivisten kulttuuritapahtumien, kuten esimerkiksi teatterivierailuiden kautta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Simulointiharjoituksissa osallistujat työskentelevät erilaisissa kaksikielisissä, moniammatillisissa toimintaympäristöissä. Harjoittelemme kohtaamisia, joita tapahtuu oikeassa elämässä ja pyrimme kehittämään konkreettisia käytäntöjä, joiden avulla ruotsin- ja suomenkielen käyttö rikastuu ja paranee palveluissamme. Opimme toinen toisiltamme, kertoo Kauppila.

Sairaanhoitopiiri on tarjonnut kieltenopetusta henkilöstölle jo aiemmin. Svenska kulturfondenin avustuksen turvin voidaan ottaa käyttöön uusia, mahdollisesti tehokkaampia menetelmiä ruotsin oppimiseen ja puhumiseen.

Hallå!-hankkeessa on mukana kaikki Terveyskampus Turku yhteistyökumppanit: yliopistot, ammattikorkeakoulut ja yritysmaailma. Ahvenanmaan terveydenhuolto toimii ruotsinkielisen miljöön työkiertokumppanina ja juuri avattu Medisiina D-rakennus tarjoaa oppimisympäristön.