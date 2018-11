Åbo Akademi kielsi miesten tasa-arvotilaisuuden omissa tiloissaan

Åbo Akademi päätti maanantaina kieltää järjestämästä tiloissaan seminaaria nimeltä ”Jämställdhet ur mansperspektiv – en provocerande självklarhet” eli vapaasti suomennettuna "Tasa-arvo miesnäkökulmasta - provosoiva itsestäänselvyys".

Asiasta päätti rehtori Mikko Hupa yhdessä johtoryhmänsä kanssa.

Tapahtuneesta laatimassaan tiedotteessa korkeakoulun johto korostaa kannattavansa avoimuutta ja vuoropuhelua. Tämä oli tiedotteen mukaan taustana, kun ryhmä ÅA:n työntekijöitä pyysi tiloja tilaisuuden käyttöön ja siihen suostuttiin. Kannan muutti tiedotteen mukaan se, että johto sai lisätietoa seminaarin ohjelmasta.

– Rehtorin johtoryhmä katsoo seminaarin ohjelman rakentuvan elementeille, jotka voidaan liittää halventaviin lausuntoihin ja epäasialliseen käytökseen, mitä ei voida hyväksyä, tiedotteessa todetaan.

Rehtori Hupa korostaa erikseen, että ÅA yliopistona ottaa etäisyyttä kaikenlaiseen loukkaavaan käytökseen. ÅA aikoo jatkaa tasa-arvo-ohjelmaansa pyrkimyksenään valaista asiaa eri puolilta ja kannustaa keskusteluun hyvässä hengessä.

Paneelikeskustelu oli herättänyt jo viikonloppuna runsaasti paheksuntaa ÅA:n opiskelijoiden ja henkilökunnan parissa. Mukaan kutsutun ruotsalaisvaikuttaja Alexander Bardin on tulkittu kyseenalaistaneen Me too -kampanjan yhteydessä seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta kertoneiden naisten kertomuksia.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tilaisuudessa aiottiin esittää myös naisohjaaja Cassie Jaen The Red Pill -niminen elokuva. Tilaisuutta vastaan kerätyn vetoomuksen allekirjoittajien mukaan elokuvan rahoittajilla on vahvat yhteydet yhdysvaltalaiseen äärioikeistoon.

The Guardian -lehden 2015 haastattelema Jae itse ilmoitti hakeneensa rahoitusta omasta viitekehyksestään eli feministien parista. Hänen mukaansa kukaan ei ollut kuitenkaan halukas rahoittamaan elokuvaa miesaktiivien liikkeestä ilman poliittisia painotuksia.

ÄA:n viime päivien kuohunnasta ensimmäisenä kertoneen Åbo Underrättelserin mukaan yliopistoa painostettiin vetäytymään seminaarista myös taloudellisesti. Lehden mukaan yksi tutkija oli uhannut vetää tutkimuksensa ja sen rahoituksen pois Åbo Akademista toiseen yliopistoon, jollei johto kiellä paneelikeskustelun järjestämistä akademin tiloissa.

Paneelin vetäjäksi oli pyydetty Svenska Ylen toimittajaa Bettina Sågbomia. Myös Yleen oli vedottu asiassa.