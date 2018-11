Turkulaisylikonstaapeli Janne Aro-Heinilä saa Vuoden raittiusteko -tunnustuksen

Salli Koivunen

Raittiuden Ystävät ry jakaa vuosittaisen Vuoden raittiusteko -tunnustuksen tänä vuonna Lounais-Suomen poliisilaitoksen ylikonstaapeli Janne Aro-Heinilälle sekä Alkon julkaisemalle Lydia-mobiilipelille.

Raittiuden Ystävät jakaa Vuoden raittiusteko -tunnustuksen henkilölle tai taholle, joka edistää merkittävästi raittiutta ja terveitä elämäntapoja tai tarkastelee kriittisesti ja yllättävilläkin tavoilla päihteidenkäyttöä ja päihdekulttuuria. Tunnustus myönnetään nyt 16. kerran osana raittiusviikon ohjelmaa.

Ylikonstaapeli Aro-Heinilä saa tunnustuksen runsaat 20 vuotta kestäneestä jalkautuvasta poliisin työstään päihteitä ja huumeita käyttävien nuorten parissa.

– Turussa ei ole yhtään yläkoulua, jossa ei olisi huumeita käyttäviä oppilaita. Sillä tavalla voi yleistää, että jokaisessa luokassa on vähintään yksi oppilas, jolla on jotain kosketuspintaa huumeisiin. Ja jos koulussa on yksikin huumeita käyttävä nuori, on se uhka koko yhteisölle, Aro-Heinilä kommentoi turkulaisnuorten huumeiden käyttöä Turun Sanomille viime viikolla.

Janne Aro-Heinilä on valmistunut poliisiksi vuonna 1990. Hän toimii Lounais-Suomen poliisin kenttävalvonnan ryhmänjohtajana ja on ansioitunut juuri päihderikosten kenttävalvonnassa.

Aro-Heinilä valittiin Lounais-Suomen vuoden poliisiksi vuonna 2014.

Alkon julkaisema ja Platonic Partnershipin valmistama Lydia-mobiilipeli palkitaan rohkeudestaan ja avoimuudestaan auttaa aikuisia lapsuutensa päihdemuistojen käsittelemisessä sekä päihdeongelmien ehkäisemisessä. Pelissä seurataan lapsen näkökulmasta vanhempien alkoholinkäytön ja juhlimisen seuraamuksia arjessa.