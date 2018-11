ÅU: Åbo Akademissa kuohuu metoo-kriittisen paneelikeskustelun vuoksi – tutkija uhkaa siirtää tutkimuksensa toiseen yliopistoon

Åbo Akademin tiloissa järjestettäväksi suunniteltu paneelikeskustelu on saanut opiskelijat ja henkilökuntaa takajaloilleen. Kyse on metoo-kriittisten keskustelijoiden kutsumisesta paneelikeskusteluun. Asiasta kertoo sanomalehti Åbo Underrättelser.

Lehden mukaan muutaman ihmisen muodostama Intresseföreningen för jämställdhet vid Åbo Akademi on järjestämässä Åbo Akademin tiloissa paneelikeskustelun, johon on kutsuttu esimerkiksi ruotsalainen Alexander Bard. Bard on lehden mukaan kyseenalaistanut seksuaalisten hyökkäysten kohteeksi joutuneiden naisten kertomuksia.

Lisäksi tilaisuudessa aiotaan esittää The Red Pill -niminen elokuva, jonka rahoittajilla on tilaisuutta vastaan kerätyn vetoomuksen allekirjoittaneiden mukaan vahvat yhteydet yhdysvaltalaiseen äärioikeistoon. Elokuvassa muun muassa sanotaan, että naisten pitäisi lopettaa sorrettuna olemisen teeskentely.

ÅU:n mukaan yksi tutkija on uhannut vetää tutkimuksensa ja sen rahoituksen pois Åbo Akademista toiseen yliopistoon, jollei akademin johto kiellä paneelikeskustelun järjestämistä akademin tiloissa.

Paneelin vetäjäksi on pyydetty Svenska Ylen toimittajaa Bettina Sågbomia, joten myös Svenska Yle on saanut saman vetoomuksen.