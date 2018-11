Rami Nieminen

Aikuinen mies puukotti ja löi 16-vuotiasta tyttöä Salossa perjantai-iltana. Rikos tapahtui Salon Isohärjänmäessä pururadan alueella ennen seitsemää perjantai-iltana. Tyttö on toimitettu sairaalaan, mutta poliisin mukaan hän ei ole loukkaantunut hengenvaarallisesti. Ilmeisesti tyttö oli puukotuksen jälkeen saanut apua sivullisilta, jotka hälyttivät poliisin.

Poliisin tietojen mukaan tyttö oli lenkkeilemässä kun hyökkääjä iski yllättäen.

Ennen iltayhtätoista perjantaina tekijä oli edelleen karkuteillä. Poliisin mukaan toistaiseksi tapauksesta tiedetään hyvin vähän. Poliisin partiot tutkivat aluetta. Poliisin mukaan tyttö on pystynyt kertomaan puukottajasta vain vähän tuntomerkkejä. Epäilty on noin 180-senttinen, vatsakas mies. Hän on ollut pukeutuneena tummiin vaatteisiin ja pitänyt huppua päässään. Poliisi kaipaa lisätietoja tapahtumasta tai epäillystä. Vinkit voi soittaa numeroon 0295 447 088 tai lähettää sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.