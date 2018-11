Viikon kuvat: Halloween-pelto, pakettiautokoti ja mummoriksa

Koonnut Johanna Käkönen

Halikkolaisen Rannikon puutarhan pelloilla on tänä syksynä kypsynyt satoja tonneja kurpitsaa. Halloween-kurpitsan suurin sesonki Suomessa on pyhäinpäivää edeltävä viikko. Se on suomalaisen kurpitsan kannalta myöhään. Kurpitsa ei nimittäin kestä pakkasta. Viljelijä joutuu taistelemaan pakkastuhoja vastaan suojaamalla arkaa vihannesta harsoilla sekä varastoissa että pelloilla.

Gyrokopteri tarvitsee nousuihin ja laskuihin kiitoradan lentokoneen tapaan. Virtaviivaisen, tandem-mallisen Arrowcopterin ohjaamon leveys on vain vähän hartioita leveämpi.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Viikon kuvissa tutustutaan myös kotiin, joka sijaitsee pakettiautossa ja mummoja kyyditsevään riksapyörään.

Viikon kuvat on yhdeksän sanomalehden yhteinen juttusarja, joka esittelee kohokohtia viikon uutiskuvista ja puheenaiheista. Katso kuvat ja lue tarinat kuvien takaa.

Solina Saarikoski, Laitilan Sanomat NAM, MIKÄ MELLAKKA. Laitilan Shellillä käy perjantaina hulina, kun asemalla vietetään perinteistä Munkkimellakkaa. Suussa sulavien munkkien lisäksi huoltoasemalla voi nauttia laitilalaisten päiväkotilasten halloween-askarteluista. Yksi taiteilijoista, Jasper Vormisto, sai ilokseen testata miltä mellakan päätuote eli vastapaistettu munkki maistuu. Jori Liimatainen, Turun Sanomat KOTI PAKETTIAUTOSSA. Iida Iloniityn koti kutistui elokuussa neljän neliön suuruiseksi, kun energia- ja ympäristötekniikkaa Turun ammattikorkeakoulussa opiskeleva Iloniitty muutti pakettiautoon. Projekti tuo opiskelijalle opintopisteitä, mutta niitä tärkeämpänä 22-vuotias Iloniitty pitää asumismuodon ekologisuutta. Iloniityn koti on ulkoapäin huomaamaton ja tummennetut lasit antavat yksityisyydensuojaa. Merja Ryhtä, Somero-lehti VANHAT KUVAT TALTEEN. Somero-Seura lähtee kovaan urakkaan. Se kiertää kyliä vanhojen kuvien perässä. Ensimmäiseksi Kari Järvinen (vas.), Ahti Kukkonen, Marika Haapala ja Juhani Kaivo (ei kuvassa) lähtevät Häntälään siirtämään kuvia muistitikulle. Saara Huovinen, Turun Sanomat HANKOON PITSALLE. Raisiolaisella Kari Salertolla ja Pyhärannassa asuvalla Mika Siivosella on tapana treffata joillakin lähiseudun pienistä lentokentistä. Sieltä he jatkavat jommankumman gyrokopterilla lentokierrokselle tai vaikkapa pitsalle Hankoon. Mika Siivosen viisi vuotta vanha itävaltalainen Arrowcopter on Suomessa ainoa laatuaan. Armas Töykkälä, Somero-lehti TANSSII SOMEROLAISEN KANSSA. Somerolla järjestettiin toista kertaa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta ideansa saanut TanssiTähti-kilpailu. Teeriharjulla järjestetyn kilpailun voittaja oli etualalla tanssiva Kairi Kirs ja opettajansa Ahti Kukkonen. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat SKÅL LEPOLA. Emmi ja Aaron Brownien laseissa kuplii omenasiideri, joka on saanut nimensä perheen kodin, 1920-luvulla rakennetun Lepolan mukaan. Siideri valmistetaan Perniön Ylönkylässä lähiseudulla kasvaneista omenista. Kiti Salonen, Loimaan Lehti MUMMOT KYYTIIN. Leila Tanskanen kuskaa mummoja kylille riksapyörällä. Riksapyörä on Loimikodin käytössä, ja se tarjoaa asukkaille uuden tavan liikkua ja päästä liikkeelle. Anna Talvitie, Martta Immonen ja Elli Holmberg ovat valmiita nousemaan toistekin Tanskasen kyytiin. Timo Jakonen, Turun Sanomat LEMUN HELMI. Varsinais-Suomessa etsitään uusia tapoja hyödyntää maaseutualueiden pieniä virkistys- ja luontokohteita. Pohjana kehitystyölle on maakuntaliiton, Valonian ja Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten yhteishanke, joka kokoaa tiedot kohteista, niiden sijainnista ja saavutettavuudesta avoimeen verkkopalveluun. Maskun Lemussa kulkeva Kolkanpolku on yksi retkeilyreiteistä, jonka ylläpitoon toivotaan uusia ideoida seudun matkailu- ja liikuntayrittäjiltä. Yhdistysaktiivi ja polunvartija Jukka Niittymäki toivoo, että Kolkanpolulle kehitettäisiin oma liikuntatapahtuma. Minna Määttänen, Salon Seudun Sanomat TALVIRENKAAT ALLE. Rengasliikkeiden puhelimet ovat pärisseet yhtenään, kun asiakkaat ovat varanneet aikoja renkaaanvaihtoon. Iikka Varttinen KA-Rengas Oy:stä asensi renkaita ja vastaili puhelimeen. Maija Ala-Jääski, Uudenkaupungin Sanomat HARVINAINEN PATSASJUHLA. Kulttuurimesenaatti ja kamarineuvos Eero Rantanen sai elämäntyötään kunnioittavan patsaan Lokalahdelle. Eero Rantasen Taidekokoelmien Ystävät ry:n puheenjohtaja Tapani Rantala korosti patsaalla pitämässään puheessa juurien merkitystä. Elämäntyötä kunnioittava patsas onkin nimeltään Juuret. Tuomas Honkasalo, Auranmaan Viikkolehti KERÄILYHARRASTUS YHDISTÄÄ. Kyrön koululla nähtiin viime lauantaina niin Littlest Pet Shop -hahmoja, legoja kuin pieniä muovisia hirmuliskojakin. Karinaisten MLL:n järjestämässä keräilytapahtumassa todettiin harrastuksen yhdistävän perheitä, sukupolvia ja kaikkia samanhenkisiä. Emma Bergendahlin esittelypöydältä löytyi melkein sata Littlest Pet Shopin hahmoa. Jane Iltanen, Turun Sanomat TUPLAONNI. Kaksi pullaa menee siinä missä yksikin, mutta sama ei päde lapsiin. Nelivuotiaiden Mona ja Manu Malkin äiti Kaisu Kaistinen toteaa, että kaksosten kasvattaminen vaatii tuplatyön. Kaarinalainen Kaistinen toimii Turun seudun monikkoperheet ry:n puheenjohtajana.

Viikon kuvat -sarjassa mukana olevat lehdet: Auranmaan Viikkolehti, Kaarina-lehti, Kunnallislehti, Laitilan Sanomat, Loimaan lehti, Paikallislehti Somero, Salon Seudun Sanomat, Turun Sanomat ja Uudenkaupungin Sanomat.